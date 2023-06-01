花蓮縣府核准台泥建氣化爐燒垃圾 族人提告吞敗

台泥和平廠。（資料照）

2023/06/01 17:17

〔記者溫于德／台北報導〕花蓮縣秀林鄉德卡倫等部落族人不滿台灣水泥和平廠通過環境影響差異分析審查，得以興建氣化爐處理縣內垃圾，怒告核准的花蓮縣政府，請求撤銷環差。台北高等行政法院今天上午判原告敗訴。法律扶助基金會代為轉發部落聲明，部落對判決結果感到灰心，未來不排除上訴以替下一代爭取生存權。

代替部落提告的法扶會原民中心專職律師林韋翰提到，台泥和平廠與花蓮縣政府合作，要興建一座「氣化爐」，用以處理縣內生活垃圾，花蓮縣政府環保局環評委員會通過環差，縣府於2020年12月間核准；氣化爐工程動工後，預計今年7月試運轉，年底完成測試。

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林韋翰說明，氣化爐鄰近七星潭，在地德卡倫部落族人與和平族人認為工程侵害權利，提起行政訴訟。北高行今天判原告敗訴，可上訴。

法扶會另代部落發聲明提到，部落對判決結果感到灰心，認為台灣的法律依舊無法站在原住民族的權利，聽見原住民族部落的聲音，法院的判決形同宣示台灣社會對東部地區環境的不尊重，以及漠視財團繼續無限度的破壞東部環境

部落強調，20多年，台泥來到花蓮縣秀林鄉和平村開採礦石，至今不知道挖走多少個山頭與山洞。試問是否記得導演齊柏林所拍攝的和平勇士山一景？族人就居住在勇士山底下，每天面對的是開發可能帶來的隱憂。

現在台泥和平廠又預計透過與花蓮縣政府合作，以協助處理花蓮縣內垃圾為由，實際上是在完成廠內的轉型計畫，藉由購買土地擴建廠區、處理廢棄物以極蓋太陽能板等標榜綠能，掩蓋台泥高污染、高耗能、高排碳的情形，況且，一個以營利為單位的企業，怎麼可能不以轉錢為目的？

部落最後再度強調，面對法院判決結果感到非常失望，法院沒有聽到部落的聲音，而做出不利部落的決定，同時要求台泥還給部落一個乾淨的環境、一個有未來的家，未來不排除上訴以替部落下一代爭取生存權。

台泥和平廠旁興建中的氣化爐。（資料照，記者花孟璟攝）

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