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    海巡隊員挨撞被查出酒駕 懲戒法院判降級改敘

    蘇員開車挨撞，卻因酒駕受懲戒。酒測示意圖。（資料照）

    蘇員開車挨撞，卻因酒駕受懲戒。酒測示意圖。（資料照）

    2023/06/01 18:02

    〔記者吳政峰／台北報導〕海巡署艦隊分署一名蘇姓隊員，今年元月駕車行經台南市安南路欲右轉時，遭後方車輛撞擊彈飛，撞上一部機車，機車再飛入一旁超商。警方到場處理，赫見蘇員酒測值高達0.68mg/L，依公共危險罪送辦起訴。懲戒法院認定蘇員違反政府「喝酒不開車」禁令，判降一級改敘。

    2023年元月間，蘇男在嘉義某飯店飲酒，7個小時後駕車外出，行經台南市安南路一處路口時欲右轉，卻遭後方直行車撞擊，力量之大，汽車當場彈飛撞上一部機車，機車再飛入一旁的便利商店，玻璃碎滿地，幸好無人傷亡。

    員警獲報到場處理，赫見蘇男雖然是挨撞的一方，但酒測值高達0.68，遠高於公共危險罪的0.25標準值，函送法辦，台南地檢署提起公訴；海洋委員會再把他移送懲戒法院審理。

    蘇員表示，案發後懊悔不已，為免影響機關形象、連帶機關主管受責難，隔日早上清醒便負起責任，積極與本案相關人等協調溝通，僅費時4天即以2萬9600元與受波及的機車騎士和解，另以28萬元與便利商店店長和解，望庭上明鑑，惠予他自新機會。

    懲戒法院指出，蘇員身為公務員（警佐二階），本應遵守政府「喝酒不開車」禁令，卻違法酒駕，危及道路安全，除觸犯刑罰外，並有違公務員服務法第6條所定公務員應謹慎之旨。

    懲戒法院認為蘇員的違失行為屬公務員懲戒法第2條第2款所規定非執行職務之違法行為。將導致公眾喪失對其職位的尊重與執行職務信賴，嚴重損害政府信譽，為維持公務紀律，有懲戒必要，日前審酌其犯後態度後，判降一級改敘。可上訴。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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