窩藏im.B主嫌？ 林國春今告發鄭文燦：盼快去告那家媒體

國民黨籍新北市議員林國春等藍營議員，依據已被調查局、警政署澄清的媒體報導內容，今早向台北地檢署告發，指控鄭文燦涉嫌窩藏曾國緯。（記者錢利忠攝）

2023/05/29 11:02

〔記者錢利忠／台北報導〕某媒體昨天（28日）報導偵辦im.B詐騙案的專案小組掌握行政院副院長鄭文燦曾接受吸金案主嫌曾國緯請託，關心高階警察人事案，調查局、警政署均澄清報導子虛烏有，與事實不符，籲勿以訛傳訛；不過，國民黨新北市議員林國春等藍營民代今（29）日早上仍依這份報導內容向台北地檢署告發，指控鄭文燦涉嫌窩藏曾國緯。

林國春表示，「今天告發鄭文燦的重點是，希望鄭文燦趕快去提告這家媒體」。他指出，根據新聞媒體報導，im.B主嫌曾國緯曾向鄭文燦關說高階警官人事案，代表曾國緯與該高階警官及鄭文燦具有一定熟識程度，才會提出破壞警界升遷制度的請託，讓人懷疑鄭文燦與該高階警官是否知情曾國緯緯通緝犯並知情不報，是否涉及藏匿通緝犯，請檢方查明。

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針對該媒體報導，鄭文燦昨天受訪反駁「這太誇張了」，澄清他與曾國緯自始至終不認識，沒有往來，沒有通話聯絡，也沒有傳訊息，更沒有接受警界人事請託，若有抹黑、不實指控，會採取法律行為。

調查局昨也發布新聞稿指出，關於報導稱專案小組掌握曾國緯和鄭文燦有聯繫方式，並請託提拔高階警官好友等說法，調查中未發現此事，相關人員也未曾對外界有此表示。

警政署則強調，警察人事升遷已有健全的制度，外傳詐騙主嫌介入高階警察人事等情，純屬子虛烏有，與事實不符，警政署嚴正駁斥。

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