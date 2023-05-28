南投仁愛合歡溪暴漲4人受困 驚險救援畫面曝光

4人登山隊昨天攀登合歡北峰、西峰，預計由仁愛鄉華崗部落下山，因隊員雙腿抽筋及合歡溪水暴漲而受困求援，救難人員漏夜搜救協助下撤。（南投縣消防局提供）

2023/05/28 17:12

〔記者佟振國／南投報導〕4位民眾昨天攀登合歡北峰、西峰，預計由仁愛鄉翠華村華崗部落下山，但其中1人雙腳抽筋無法行走，日前山區降雨又導致下山途中必經的合歡溪溪水暴漲而受困，仁愛消防分隊、太魯閣國家公園管理處、警察隊等單位獲報漏夜進行搜救，今天凌晨順利協助4人下撤，結束一場虛驚，由於明起受颱風外圍環流影響，天氣將變得不穩定，消防隊也建議民眾避免到山區活動，以策安全。

2男2女組成4人登山隊，昨天上午前合歡北峰登山口入山，主要行程合歡北峰及西峰，預計傍晚由仁愛鄉翠華村華崗部落下山，攀登行程超過10小時，由於前往合歡西峰及下切合歡溪的步道陡峭，其中55歲謝姓女隊員出現雙腳抽筋現象，評估無法繼續行程，日前山區降雨，合歡溪溪水暴漲，加上天色昏暗，4人不敢貿然涉過湍急溪水，決定對外求援。

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仁愛消防分隊、太魯閣國家公園管理處、警察隊獲報計出動5名救難人員前往救援，昨天深夜10點多根據座標定位與4人接觸，救難人員架設繩索協助4人下撤，今天凌晨平安抵達華崗部落，謝女評估身體狀況不需就醫，4人自行下山返家。

由於明天起受到瑪娃颱風外圍環流影響，天氣會變得不穩定，山區易有降雨與強風，消防隊也呼籲民眾儘量避免在颱風影響期間到山區、水域活動，確保安全。

登山隊受困地點陡峭且夜間視線不良，救難人員冒險救援。（南投縣消防局提供）

救難人員協助雙腳抽筋的民眾及其他隊員涉溪下撤。（南投縣消防局提供）

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