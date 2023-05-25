「台版浩克案」行政處分玩假的？ 中壢警方回應了

台版浩克事件意外衍生警方執法不當，警局為止血當天進行懲處，詎料，有人爆料中壢分局某派出所的公框通告指出，分局力挺同仁，行政懲處全是玩假的，再次引起非議；中壢分局深夜回應，全是不實消息。（擷取自「靠北police」）

2023/05/25 23:51

〔記者陳恩惠／桃園報導〕朱姓健美教練大鬧超商，意外衍生警方執法過當，桃市警局當即對包括現場處理的王姓員警記過2次，直屬的派出所長、分局長連帶處分，然後又將王員依傷害罪函送法辦，詎料，今有人po出中壢分局某派出所公框通告，指出分局力挺同仁，行政處分是為杜外界悠悠之口「自始不復存在」一說，再次引起外界譁然，對此，中壢分局深夜駁斥「假消息！」

中壢分局說明，相關人員的刑事及行政責任懲處資料皆已送交地檢署及桃園市警局，相關紀錄皆有資料可稽，分局所有幹部和同仁均會秉持初衷一起為中壢的治安交通及為民服務而努力。

請繼續往下閱讀...

根據這個由中壢分局某派出所流出的截圖內容指出 「謹轉分局曉示機關內部同仁知悉：

1、日前中壢所同仁執勤案件，第一時間對外界所發之新聞稿，係為杜外界及媒體悠悠之口，用以止血保護同仁及機關，內容所述行政處分簽「自始不復存在」。全案端視日後刑事調查結果，再擬議相關責任。（立意在於避免再發生類詹老師事件延燒不止劣勢）分局尊重、力挺執勤同仁的立場不變。

2、明（24）日18〜21時局長將親率督察長、駐區督察、分局長及副分局

長逐一至本分局各所鼓勵、慰勤。

3、有關本日流傳於臉書靠北police號召「消極日」，研判係他機關同仁或有心人士刻意利用本分局同仁身分發文號召，其意圖營造警界不同單位滋事對抗警政署之不良氛圍可能性極高，同仁倘不察遭利用跟進留言，極可能造成署再次對於本分局的誤解，在此提醒同仁冷靜審慎。」

對此，中壢分局也說明，針對第1點所指，行政處分皆為杜外界悠悠之口，完全是不實的內容，經初步查證，到警分局參與開會的該所正副所長，疑自己聽錯上級宣達內容，以致發布了錯誤的訊息，分局不排除將追究相關行政責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法