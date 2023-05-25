內湖500萬搶案幕後藏鏡人落網 竹聯幫弘仁會年輕要角被收押

警方發現弘仁會23歲李姓男子涉有重嫌，前天於新北市三重區李男住處將李男逮捕，並搜出少量毒品。（記者鄭景議翻攝）

2023/05/25 15:41

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市內湖區3月23日發生一起5百萬元搶案，謝姓女子先後前往2家銀行提領500萬元，結果在內湖區行愛路遭4名男子開車門持辣椒水搶劫，警方當天逮捕4名下手男子，經2個月蒐證，發現幕後主使人為竹聯幫弘仁會23歲李姓男子，疑似為幫中要角；李男沒有重大前科，但疑似在幫中有不少小弟，是幫中要角，李男被逮後對整起案情三緘其口，警方依強盜罪嫌移送士林地檢署偵辦，由於涉嫌強盜案件重大，檢察官向士林地院聲請羈押獲准。

警方調查，謝女3人3月23日駕車前往南港區三重路國泰世華銀行提領現金500萬元，再駛到內湖區行愛路第一銀行提領195萬元現金，當日下午3時許欲開車離開時，一輛日產汽車突急駛倒車後，車上4名男子迅速衝出來圍住車，電光石火間打開車門，朝謝女等人噴灑辣椒水，並搶走放在後座的綠色手提袋，犯後立即駕車逃逸，直上高速公路飛車逃亡。

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內湖警方當下通報新北警方發動攔截圍捕，瑞芳警分局4時許在台二丙線19公里處攔到搶匪車輛，將車上4人壓制上銬，押返所內拘留，後續清點證物，確認遭搶手提袋內的500萬元現金分毫未少。

當時4人對如何得知婦人身上有現金，以及與四名婦人關係，一概推說不知，警方懷疑幕後另有主使人，於是兩個月來不斷調查蒐證，鎖定弘仁會23歲李男涉有重嫌，前天於新北市三重區李男住處將李男逮捕，並搜出少量毒品。

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