獨家》愛子慘遭謀財害命 前雇主曝5億高中生母親「很樸實、努力工作的人」

台中市擁有5億房地產的賴姓高中生本月初與同性配偶結婚後2小時竟離奇墜樓身亡，母親出面控訴遭謀財害命。賴生母親的前雇主表示，賴母是個很努力工作的人。（資料照）

2023/05/25 12:57

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台中市擁有5億房地產的賴姓高中生本月初與同性配偶結婚後2小時竟離奇墜樓身亡，母親出面控訴遭謀財害命。賴生母親的前雇主表示，賴母是個很努力工作的人，也非常樸實，對於兒子在學校表現也引以為榮。

賴生母親的前雇主為出身彰化的黃姓業者，後來在台中經營食品廠。黃姓業者表示，賴生媽媽當時拿著身分證來應徵掃地清潔工作，工作很認真，穿著也很樸實，給人感覺就是很普通的婦人，但只要談起兒子，就會非常高興，以兒子在校的優秀表現為榮。

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黃姓業者指出，工廠為了要為賴生媽媽辦理勞保，卻被通知「沒有這個人」，無法辦理勞保，廠方就把賴生媽媽叫來問，得到的回答是「前一個工作都有勞保」，是因為前一個所待的工廠倒閉了，才要重新找工作賺錢。

黃姓業者說，聘請員工這麼多年，從來沒遇過公部門回應「沒有這個人」的說法，但因為無法辦理勞保，所以，也就無法再請賴生媽媽繼續工作。後來經過輾轉的多方了解，才發現原來賴生媽媽，因為已自願註銷中國戶籍，後來也沒有台灣的身分證與健保卡，因為換新工作，勞保就要重新投保，才會在資格審查作業被發現無法投保。

不過，黃姓業者表示，賴生母親所做的工作都是很基層的工作，來食品廠上班的前一個工作，也做了很久，穿著打扮很簡樸，完全看不出來家裡擁有龐大的房產，如今唯一的兒子竟離奇墜樓身亡，對賴生母親來說，實在是太沉重的打擊與傷痛。

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