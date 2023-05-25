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    台中大里停車場見公然吸毒 警連夜逮5男送辦

    台中大里停車場5名男子公然吸毒，警方獲報連夜逮人移送法辦。（記者陳建志翻攝）

    台中大里停車場5名男子公然吸毒，警方獲報連夜逮人移送法辦。（記者陳建志翻攝）

    2023/05/25 12:59

    〔記者陳建志／台中報導〕台中大里區大里路一處停車場，22日凌晨2點多5男1女躲在停車場內公然吸毒，還被民眾拍下在後行李箱蓋上以鼻吸或滲入香菸方式點燃的吸食過程，警方依據該影像循線追緝，昨天深夜逮捕邱男等5男1女到案，除該名女子未吸食下，其餘5男都坦承吸食K他命，訊後依法送辦。

    大里區大里路一處停車場，22日凌晨2點多，民眾發現有一群年輕男女聚集，躲在車後疑似在吸毒，霧峰分局員警獲報後調閱監視影像，發現5男1女當天凌晨2點5分左右開車或騎車進入停車場，並聚集在後行李箱蓋上吸毒，直到2點48分才分別離開。

    經員警調閱監視器後，昨天晚間陸續將邱姓男子（24歲）等3人，以及2名未成年少年和1名女子查緝到案，除該女外，其餘皆坦承施用第三級毒品K他命，全案偵詢後採集尿液，將待檢驗結果依法函請警察局行政裁罰或函送台中地檢署偵辦，少年則依少年事件處理法移送台中地方法院少年法庭偵辦，並將向上溯源追查毒品來源。

    霧峰分局長陳祥麟表示，吸毒嚴重傷害身心，呼籲民眾勇敢拒絕，向毒品說不。並指警方將持續加強查緝毒品，針對查獲毒品案件，向上溯源追查毒品來源，呼籲民眾切勿以身試毒，以免觸法遭送辦。

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    台中大里停車場5名男子公然吸毒，警方獲報連夜逮人。（記者陳建志攝）

    台中大里停車場5名男子公然吸毒，警方獲報連夜逮人。（記者陳建志攝）

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