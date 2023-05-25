假神棍誆騙化解「黑令旗」 下藥性侵女子這下慘了

假神棍李男向男網友誆稱化解「黑令旗」，對其女友人下藥性侵得逞。（資料照）

2023/05/25 09:46

〔記者溫于德／台北報導〕自稱法師的李男向男網友誆騙「你身上有黑令旗」，要男網友找女子作法化解；法事進行前，李又稱只能有1位女子單獨與他在房內，加上他掌握女子慣性服用安眠藥，作法當天性侵得逞。士林地院考量他雖認罪也達成和解，卻未獲得女子原諒，依藥劑強制性交罪重判7年2月徒刑。可上訴。

判決指，李男與男網友平時透過臉書聯繫，有一次他要求男網友傳送個人照片，接著謊稱「你身上有黑令旗」，必須由他安排作法處理，否則運勢、健康、桃花將會不順。

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後來李男見男網友信以為真，又佯稱只能有1位女子單獨與他在房內，否則會因為身有黑令旗而沖煞，成功要求男網友提供女友人照片，供他挑選參與作法。

李男選定女子後，得知女子有服用安眠藥習慣，先騙女子作法時須服飲安眠藥作為保護配方，要求自備；去年2月28日法事進行前，他再上網購買含有催情藥粉的金桔檸檬茶包，待法事當天要女子喝下金桔檸檬茶包所泡的茶與安眠藥而癱睡後，性侵得逞。

士院認為，李男貪圖滿足自身性慾，以法事為由騙女子服用安眠藥以及金桔檸檬茶包泡的茶，藉此讓女子陷入昏迷後再性侵，使女子身心健康及人格發展嚴重受創，另他雖然承認犯行，也與女子達成和解卻未獲原諒，依法重判。

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