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    判刑8年半後「惡房東」張淑晶首度現身！ 驚爆租金收入千萬元

    張淑晶穿著監所提供的紫色「制式便服」出庭。（記者吳政峰攝）

    張淑晶穿著監所提供的紫色「制式便服」出庭。（記者吳政峰攝）

    2023/05/24 20:59

    〔記者吳政峰／台北報導〕女房東張淑晶與多名房客簽約，被控隱匿租約不利條款，再向房客索取違約金，並對不就範的房客提告。最高法院依19個誣告罪判她8年6月徒刑，另依14個誣告罪判刑5年6月，偽造文書罪則判刑8月。目前在監服刑的張淑晶聲請再審，24日她穿著紫色上衣出庭，當庭驚爆國稅局認定她租金收入千萬元。

    張淑晶去年5月判刑確定後，即繼續關押在桃園女子監獄，而後聲請再審，原定今年3月出庭，後因律師甫受委任，來不及閱卷，故把庭期改至5月24日。受命法官潘怡華同意提訊，張淑晶穿著監所提供的紫色「制式便服」出庭，並帶兩大包書類，準備充足。

    張淑晶主張檢察官誘導租客，製作不實筆錄，故意入罪。她強調，國稅局認定她的租金收入千萬元，有上千名房客，若每份租約都有問題，理應被上千人告，實際上卻沒有，顯示論罪有問題，有人做偽證，符合開啟再審的要件。

    法官詢問張淑晶的主張符合哪些開啟再審的要件，張認為適用刑事訴訟法第420條第1項第2款「原判決所憑之證言、鑑定或通譯已證明其為虛偽者」、第6款「新事實或新證據」。

    庭訊結束後，張淑晶返監被問到「是被陷害的嗎？」、「收入千萬元是真的嗎？」、「有沒有想跟被害人講什麼？」，均不發一語，快步離去。

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