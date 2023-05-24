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    吸收失聯移工當看護標榜「不好可換」 還找妻子姪兒提供吃住服務

    吸收失聯移工當看護工標榜「不好可換」，移民署逮3嫌、4名非法移工。（民眾提供）

    吸收失聯移工當看護工標榜「不好可換」，移民署逮3嫌、4名非法移工。（民眾提供）

    2023/05/24 16:00

    〔記者黃良傑／高雄報導〕涉嫌專門違法仲介失聯移工的黃姓男子，近3年來，穿梭南部各大醫院發放名片，供病患家屬挑選、雇用從事看護工，甚至標榜「不好可換」噱頭，吸引許多移工靠攏，他還找來妻子、姪子，為待工的失聯移工提供吃、住「一條龍」服務，移民署高雄專勤隊追查多月，逮捕67歲黃男，陸續在雲林、台南及屏東3縣市，查獲4名非法女看護工，全是失聯的移工。

    據了解，黃男（67歲）原本經營卡拉OK，吸引許多外籍移工前往消費，進而認識許多失聯移工，他看準南部看護人力缺工的窘境，偷偷仲介失聯移工違法從事看護工，自2020年起，穿梭南部各大醫院，發放仲介看護工名片拉客，不少失聯移工走入地下，成為看護黑工。

    黃男除透過失聯移工向來台同鄉招手，也吸收逃逸移工成為旗下，接洽需要看護工的雇主，並標榜「不好可換」口號，牽線交易成功後，交由姪子開車接送失聯移工至各縣市醫院，從事看護工作。

    為提供「一條龍」服務，掌握這些移工行蹤，特地找來妻子、姪子負責移工生活，在高市左營區住處充當臨時宿舍，由黃妻提供移工食宿、三餐，並由姪子充當司機載送，共同容留暫無工作的移工，同時透過移工再招收更多失聯移工入住，承諾可幫找非法工作，失聯移工像老鼠會一般進入旗下。

    警方通知黃嫌等人到案說明，他坦承看護人力缺乏的商機，才轉行仲介失聯移工從事看護工作，警方破獲非法仲介集團，依違反就業服務法移請勞工局裁處，擴大追查有無涉及其他不法情事。

    吸收失聯移工當看護工標榜「不好可換」，移民署逮3嫌、4名非法移工。（民眾提供）

    吸收失聯移工當看護工標榜「不好可換」，移民署逮3嫌、4名非法移工。（民眾提供）

    吸收失聯移工當看護工標榜「不好可換」，移民署逮3嫌、4名非法移工。（民眾提供）

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    吸收失聯移工當看護工標榜「不好可換」，移民署逮3嫌、4名非法移工。（民眾提供）

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