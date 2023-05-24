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    「最美魚販」遭爆赴星坐檯 怒告經紀人求償50萬結果出爐...

    有「最美魚販」之稱的藝人阿澎認為經紀人兼AV導演圤智雨向週刊不實爆料，提告求償，法院認為她無法證明圤是爆料者，判她敗訴。（資料照）

    有「最美魚販」之稱的藝人阿澎認為經紀人兼AV導演圤智雨向週刊不實爆料，提告求償，法院認為她無法證明圤是爆料者，判她敗訴。（資料照）

    2023/05/24 14:51

    〔記者吳政峰／台北報導〕有「最美魚販」稱號的藝人阿澎（劉芃秀），2019年被媒體報導曾赴新加坡花場SuperAngels上班，她質疑是經紀人兼AV導演圤智雨（郭震宇）不實爆料，向圤提告求償50萬，並要求在自由時報或其他報頭版刊登澄清啟事。一審士林地院認為無法證明圤是爆料者，駁回其訴；二審高等法院認可一審見解，24日維持原判。

    判決指出，阿澎與圤智雨2018年7月間簽立經紀契約，由圤擔任經紀人，阿澎2019年3月15日因故發函終止經紀契約。

    阿澎主張，圤智雨明知她並未整形、至新加坡花場SuperAngels坐檯、教唆他人毆打圤等情事，竟向媒體（已和解）爆料不實訊息，以致記者依不實訊息撰寫3則不實報導，刊登於專欄內，嚴重影響她的社會評價及形象，侵害名譽權，故依侵權行為法律關係，請求被圤智雨賠償50萬元本息，及在自由時報、聯合報或中國時報頭版下方4分之1版面，擇一刊登三天澄清啟事。

    圤智雨否認爆料，且強調，媒體報導前曾來電詢問，他說自己表示「不予回應」，因此，並未侵害阿澎的名譽權，拒絕賠償。

    一審士院認為，阿澎無法證明圤智雨曾向週刊不實爆料，判阿澎敗訴。阿澎不滿，提起上訴。

    二審高院指出，記者證述消息來源非圤智雨，阿澎亦未提出其他證據證明圤智雨有傳述不實訊息，故無法認定圤侵害阿澎名譽權，24日駁回其訴。可上訴。

    本案源於有媒體報導包括「〈正妹網紅惹腥1〉週薪20萬最美魚販爆星國酒店打工」、「〈正妹網紅惹腥2〉最美魚販戀情曝光經紀人遭打裂手骨」及「〈正妹網紅惹腥3〉最美魚販以前長這樣...」。阿澎氣炸，質疑消息來源是圤智語，提告求償50萬元，同時要求公開刊登澄清啟事連3天。

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