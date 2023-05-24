洗刷「行人地獄」惡名不能只取締違規車輛 警透過後照鏡揪出違規行人

林姓男子違規穿越馬路。（記者王冠仁翻攝）

2023/05/24 14:14

〔記者王冠仁／台北報導〕近來台灣發生多起行人穿越馬路卻遭汽機車撞上的交通事故，為了洗刷「行人地獄」惡名，警方近期展開交通大執法，鎖定未禮讓的汽機車開罰；不過，交通安全不能只靠警方取締違規車輛，行人本身也應遵守規定。台北市一名林姓男子，就趁著員警騎車巡邏經過後，違規穿越馬路，但員警透過機車後照鏡發現，上前對他開罰。

北市警北投分局今天發布新聞稿，公布此案中行人違規的情況，同時也再次呼籲民眾，行人違規與車輛不停讓行人均為近期交通事故肇事主因，呼籲用路人使用道路時，應確實遵守交通法令規定。

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北投分局指出，北投交通分隊陳姓員警某次巡邏，經過台北市東華街1段、靠近捷運石牌站附近時，陳員在行人穿越道前暫停、禮讓行人優先通行，但當時一名65歲林姓男子，不顧路上仍有車輛往來、趁陳員騎車經過後，違規穿越馬路。

當時陳員恰好透過機車後照鏡發現林違規，陳員隨即鳴笛迴轉實施攔查，針對林未依規定擅自穿越車道部分製單舉發，對他開出1張500元的罰單。

北投警分局表示，行人應遵循號誌行止，在行人穿越道前後100公尺範圍內應利用行穿道通過道路，不得任意穿越。

警方強調，車輛駕駛人行經路口，務必遵守「慢看停」原則，讓行人優先通行，機車違規將開罰1200元、汽車則是3600元以上罰鍰。北市警於4月1日起至6月30日實施「執法專案」，北投分局執行至今，已舉發車輛不停讓行人227件、行人違規444件，警方將持續落實執法作為，以建構行人安全通行環境。

林姓男子違規穿越馬路，陳員騎車掉頭對他開罰。（記者王冠仁翻攝）

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