為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    洗刷「行人地獄」惡名不能只取締違規車輛 警透過後照鏡揪出違規行人

    林姓男子違規穿越馬路。（記者王冠仁翻攝）

    林姓男子違規穿越馬路。（記者王冠仁翻攝）

    2023/05/24 14:14

    〔記者王冠仁／台北報導〕近來台灣發生多起行人穿越馬路卻遭汽機車撞上的交通事故，為了洗刷「行人地獄」惡名，警方近期展開交通大執法，鎖定未禮讓的汽機車開罰；不過，交通安全不能只靠警方取締違規車輛，行人本身也應遵守規定。台北市一名林姓男子，就趁著員警騎車巡邏經過後，違規穿越馬路，但員警透過機車後照鏡發現，上前對他開罰。

    北市警北投分局今天發布新聞稿，公布此案中行人違規的情況，同時也再次呼籲民眾，行人違規與車輛不停讓行人均為近期交通事故肇事主因，呼籲用路人使用道路時，應確實遵守交通法令規定。

    北投分局指出，北投交通分隊陳姓員警某次巡邏，經過台北市東華街1段、靠近捷運石牌站附近時，陳員在行人穿越道前暫停、禮讓行人優先通行，但當時一名65歲林姓男子，不顧路上仍有車輛往來、趁陳員騎車經過後，違規穿越馬路。

    當時陳員恰好透過機車後照鏡發現林違規，陳員隨即鳴笛迴轉實施攔查，針對林未依規定擅自穿越車道部分製單舉發，對他開出1張500元的罰單。

    北投警分局表示，行人應遵循號誌行止，在行人穿越道前後100公尺範圍內應利用行穿道通過道路，不得任意穿越。

    警方強調，車輛駕駛人行經路口，務必遵守「慢看停」原則，讓行人優先通行，機車違規將開罰1200元、汽車則是3600元以上罰鍰。北市警於4月1日起至6月30日實施「執法專案」，北投分局執行至今，已舉發車輛不停讓行人227件、行人違規444件，警方將持續落實執法作為，以建構行人安全通行環境。

    林姓男子違規穿越馬路，陳員騎車掉頭對他開罰。（記者王冠仁翻攝）

    林姓男子違規穿越馬路，陳員騎車掉頭對他開罰。（記者王冠仁翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    護行人精緻執法再2週！中警今年抓1.3萬件 10大事故路口曝光
    2023/05/24 13:36

    護行人精緻執法再2週！中警今年抓1.3萬件 10大事故路口曝光
    道安改善7年400億元 行人安全首重「這幾項」
    2023/05/24 10:25

    道安改善7年400億元 行人安全首重「這幾項」

    三基金打造聚富組合
    行人地獄！車輛不禮讓呼嘯而過 熱心女挺身攙扶老婦過馬路
    2023/05/23 17:46

    行人地獄！車輛不禮讓呼嘯而過 熱心女挺身攙扶老婦過馬路
    桃市人行道、道路舉目都是問題 議員嘆：洗刷「人行地獄」難樂觀
    2023/05/23 16:20

    桃市人行道、道路舉目都是問題 議員嘆：洗刷「人行地獄」難樂觀

    夏日特惠 探索海島新玩法
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播