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    護行人精緻執法再2週！中警今年抓1.3萬件 10大事故路口曝光

    台中市警局5月22日起再展開為期2周的「行人高發事故路口精緻執法」專案。（警方提供）

    台中市警局5月22日起再展開為期2周的「行人高發事故路口精緻執法」專案。（警方提供）

    2023/05/24 13:36

    〔記者許國楨／台中報導〕保護行人路權，台中市警局從前天（22日）起展開為期2週的「行人高發事故路口精緻執法」專案，經統計，今年迄今查緝到的汽、機車不停讓行人的違規，已有13234件，此次專案將再提升執法強度，另警局也公布轄內10大行人高發事故路口，將連同這些路口在內加強取締。

    市警局指出，為有效降低行人事故，這項由警政署規畫全國同步的「行人高發事故路口精緻執法」專案，從5月22日至6月5日止，為期2週，針對行人易發生事故原因，經分析主要肇因為搶越行人穿越道、未注意車前狀態及違反號誌標誌標線規定，此次專案聚焦於行人高發事故路口，且針對造成行人交通事故的肇因（違規項目）加強取締。

    市警局交通大隊同時公布中市前十大行人高發事故路口，依序為第西屯區文心路與河南路口、北區五義街與學士路口、西屯區台灣大道與東大路口、北屯區文心路與興安路口、北屯區文心路與熱河路口、西屯區逢甲路與福星路口、沙鹿區中山路與台灣大道口、北區崇德路與三民路口、大雅區學府路與雅潭路口、潭子區福潭路與潭陽路口

    交大表示，今年各單位取締汽、機車行經行人穿越道不暫停讓行人違規計13234件，此次配合專案除再提升執法強度，也將連同這些路口在內加強取締，更能針對行人易發生事故路口對症下藥，防制行人事故發生。

    交大大隊長鍾承志強調，汽車駕駛人行經路口行人穿越道務必停讓行人優先穿越，行人也須遵守號誌、標誌、標線及指揮規定，警方除加強行人高發事故路口交通安全宣導與執法，配合科技執法設備取締車輛不暫停讓行人違規，呼籲市民路口停讓愛無限，大家共同打造行人友善的城市文化，讓行人路權亮起來。

    台中市警局5月22日起再展開為期2周的「行人高發事故路口精緻執法」專案。（警方提供）

    台中市警局5月22日起再展開為期2周的「行人高發事故路口精緻執法」專案。（警方提供）

    市警局也公布轄內10大行人高發事故路口。（警方提供）

    市警局也公布轄內10大行人高發事故路口。（警方提供）

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