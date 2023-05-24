安哥詐騙集團誘200台人赴柬！女「小蛇頭」偽裝被害人下場曝

檢警破「安哥」跨國人蛇集團成員，葉姓女子（黑衣者）偽裝成「被害人」被法官重判。（民眾提供）

2023/05/24 11:13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕23歲葉姓女子被國內最大「安哥」人蛇集團吸收當「小蛇頭」，誘騙兩名友人到柬國詐團工作，葉女被逮時，偽裝成「被害人」，謊稱自己也是被騙出國打工，但檢警查出她從頭到尾都知情，「被害」是假的，「被告」才是真的，高雄地院依圖利以詐術使人出國罪判她和集團幹部王姓男子各5年5月徒刑。

去年8月，網友在多個臉書社團發文，指戶籍在高雄市三民區的劉姓男子為台灣最大隻的人蛇，在柬埔寨西港波哥山主持詐團，外號羽安，公司叫萬古、萬源、萬利、直營娛樂，並指劉男已騙200多個台灣人到柬埔寨。

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檢警追查發現，劉男成立「安哥」人蛇集團，去年5月就和綽號「蕾蕾」的妻子黃女在柬埔寨主持詐騙集團，以感情、博奕、投資等方式，詐欺對象以歐美人士為主；他們為了擴大業務量，特地成立「人事部」，在台灣以徵才方式欺騙國人赴柬工作。

檢警順利查獲「安哥」旗下王姓幹部（30歲）及葉女，並發現「安哥」集團採一條龍服務，懷抱淘金夢的台灣人找上門後，再由集團其他人負責機票、護照，被害人淪為「豬仔」，每隻「豬仔」順利運至柬國「波哥山」園區，可獲利3000美元，代辦部分再由集團成員抽傭。

葉女則辯稱，自己被高薪「電腦打字員」境外徵才所騙，付贖1.5萬美元才順利返台，不過，警方查出她其實早被「安哥」吸收，身分從「被害人」變「被告」。

高雄地院審理時，葉女否認涉案，辯稱是王男告訴她，出國工作「如果怕無聊，可以找朋友一起去柬埔寨」，她才會帶兩名友人一起去柬國，直到抵達當地才知道是要從事詐騙，沒有誘騙朋友。但王男卻說，葉女出發前早知到要去詐團工作，還強調自己也有詐團的工作經驗。

法官查出，葉女抵達柬國後，向女友誇炫「他們說要給我優先升職」、「因為我之前有做過」，還說「我在這裡（柬埔寨）很快樂」，如果她真的是被騙出國替詐團工作，不可能向女友表露出愉悅的情緒，因此不採信葉女說詞，依圖利以詐術使人出國罪判她和王姓男子各徒刑5年5月，可上訴。

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