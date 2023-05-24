台中大里停車場疑有吸毒報警消極未盤查 挨批台中吸毒合法了嗎？

台中大里區大里路一處停車場有年輕男女聚集疑似吸毒，但民眾發現報警，員警到場卻不盤查就離開，讓民眾很失望。（記者陳建志攝）

2023/05/24 10:36

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里區大里路一處公有民營停車場，23日凌晨1點多有5、6位年輕男女躲在停車場內疑似吸毒，民眾發現趕緊打電話報案，沒想到沒多久員警到停車場外，卻沒有進裡面盤查就離開，這群人因此繼續吸毒，民眾黨市議員江和樹接獲投訴，民眾對警方消極的態度很失望，質疑難道市府現在不重視毒品問題了？

市議員江和樹表示，接獲民眾投訴，表示23日凌晨1點多，聞到大里區大里路26號的停車場內飄出怪味道，仔細搜尋查看，才發現5、6位年輕男女躲在車子後面疑似吸毒拉K，因實在太明目張膽，立刻打電話報案。

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江和樹表示，沒多久員警到場，這群年輕男女看到趕緊將原本放在後行李箱蓋上疑似K盤等毒品收起來，人並蹲下來躲在車子後面，沒想到員警完全沒有進到停車場盤查，停留一下就離開，這群人看到肆無忌憚，拿出原本的毒品繼續在現場吸食。

江和樹表示，本月初大里才有一名安親班老師，被疑似毒駕的男子撞死，民眾對於員警消極的做法很失望，感嘆報警根本沒用，批評市府現在只重視抓未禮讓行人，根本不重視毒品問題，難道吸毒已經合法了？才會讓這些年輕人明目張膽在停車場的公共場合吸毒，無法接受警方消極的做法。

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台中大里區大里路一處停車場有人疑似明目張膽在裡面吸毒，但民眾報警員警到場卻不盤查，消極做法讓民眾很失望。（圖由江和樹提供）

疑似吸毒的年輕男女，看到員警出現在停車場外，趕緊蹲下來躲在車子後方。（圖由江和樹提供）

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