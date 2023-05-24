2老過世無子嗣 法院指定律師當遺產管理人竟私吞654萬

兩名老人家過世後沒有子嗣繼承遺產，律師竟私吞654萬餘元。示意圖。（資料照）

2023/05/24 09:59

〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓、陳姓兩名老人家過世後沒有子嗣繼承遺產，法院指定游姓律師擔任遺產管理人，游女竟把兩老銀行存款654萬餘元轉移到自己銀行名下，檢調獲報追查；游女辯稱是為了幫忙代繳稅金才會「便宜行事」，但法官不採信她的說詞，依背信罪判徒刑9月，得易科罰金。

判決指出，林姓及陳姓老者過世後，因繼承人不明，稅捐單位向法院聲請選任遺產管理人，經法院裁定後，由高雄游姓律師負責替兩名死者編製遺產清冊，清償債權或遺產歸屬國庫時協助遺產移交等事務。

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2018年11月14日，游姓律師先去銀行辦理兩名死者遺產管理帳戶，將死者的存款移至專戶後，再從這兩個專戶，將陳姓死者612萬餘元存款、林姓死者41萬餘元存款，分別轉至自己和女兒名下帳戶，把錢用來繳納個人信用卡帳款、退還受委任案件的律師費。

檢調獲報展開追查，游姓律師辯稱，她擔任遺產管理人多年，過程中除公示催告債權外，另外還可能需要繳納地價稅、房屋稅、牌照稅等，她為了節省勞力、時間，「便宜行事」把兩名死者的存款轉存至個人名下帳戶，讓她可以隨時取款處理相關遺產事務。

高雄地院審理時，游姓律師堅持自己沒有侵占意圖，她找來的辯護律師也說，游女經選任為遺產管理人，若有聲請報酬時，也是從繼承人的遺產來支應，法院並無須額外核撥預算辦理，因此，就本案客觀事實而言，並無成立背信罪。

但法官認為，游姓律師把兩名死者的存款從專戶移至個人帳戶，不免產生金錢混同，難以明確區別，甚至造成後續銀行存款利息、孳息等應如何分配等問題，因此不採信她說詞，但考量她已把兩名死者的存款歸還國庫，因此兩件背信罪各判徒刑6月、4月，合併執行9月，得易科罰金，可上訴。

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