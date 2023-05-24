彰化警下班疑追車闖禍！所長遭記過拔官 基層質疑處分太重

彰化縣田中警分局1名員警下班後疑因追車釀車禍，除自己被記大過調職，派出所長也被記過調非主管職，基層砲轟高層「員警下班亂開車闖禍，關所長屁事？」 （資料照，民眾提供）

2023/05/24 10:52

〔記者湯世名／彰化報導〕桃園市警局中壢分局員警因打「台版浩克」被記過還遭法辦，引爆基層怒火並串聯發起「治安消極日」，以不作為來表達不滿，無獨有偶，彰化縣警局田中分局源泉派出所1名員警下班後疑因追車釀車禍，除自己被記大過調職，派出所長也被記過調非主管職，分局長申誡2支，處分一出引爆基層怒火，砲轟縣警局「員警下班亂開車闖禍，關所長屁事？」長官不挺，害怕輿論影響升官，「打自家小孩給外人看就對了」。

彰化縣警局督察長謝錫釗則表示，該名員警是警局輔導列管對象，未來將持續觀察，若確認不適任也會予以汰除。所長身負員警平時督察考核責任，員警平時的表現，所長應該最清楚，該名員警闖禍，所長自然也要負起責任。該名所長原本是田中分局二組巡官，只是到源泉所代理所長，調整職務後只是歸建回到原單位。

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桃園中壢一名身材壯碩的健身教練日前在超商內失控吼叫，亂砸店內物品，宛如「台版浩克」，到場處理的兩名員警被他出拳狂毆，一名員警被打到輕微腦震盪，朱姓男子被制伏蹲坐超商外時，員警持警棍朝男子抽打多下，遭質疑執法過當，員警事後被記過處分，還被自家人依傷害罪移送法辦，基層在臉書社團「靠北police」發文串聯，發動6月1日至4日展開為期4天的「治安消極日」，以不作為來表達不滿。

無獨有偶，彰化縣警局田中分局源泉派出所1名員警21日晚間下班開車返家途中，與1名男子發生行車糾紛，男子指控員警對他的車連撞4次甚至撞到翻車；員警則反指是對方先肇事逃逸他才會開車討回公道，縣警局隔天懲處員警記1大過並調地；派出所長考核監督不周記過1次並調整非主管職務；分局長申誡2支。

彰化縣警局這項處分，引爆基層怒火，有幹部直言「處分太重」，基層也紛紛在臉書社團「靠北police」上砲轟縣警局高層。有基層不滿指出，桃園員警勤務中警棍開無雙疑似過當連帶主管就算了，怎麼彰化員警下班開車逼民眾車也能算主管的帳？員警下班時間亂開車，處分還有道理，但所長要負連帶責任？警察體系就是這個樣子。外勞休假在外喝酒打架又不關老闆的事，那為什麼要找老闆開罰。

不過有基層支持縣警局認為，這就是主管平時考監不周，員警闖禍不應分上班或下班，所長當然要處分。另有人認為可能是因為所長沒簽聯絡簿，是造成被連坐重懲的因素。

彰化縣警局田中分局1名員警下班後疑因追車釀車禍，除自己被記大過調職，派出所長也被記過調非主管職，基層砲轟高層「打自家小孩給外人看」。 （記者湯世名攝）

彰化縣警局督察長謝錫釗指田中分局疑追車釀禍的員警記大過調職，派出所長也記過調非主管職，分局長申誡2支。 （資料照，記者湯世名攝）

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