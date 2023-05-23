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    台南加強取締、公布累犯照片 酒駕肇事較去年同期減14.6％

    台南取締酒駕執法，近1年酒駕取締件數增加比率8.5％。（記者洪瑞琴攝）

    台南取締酒駕執法，近1年酒駕取締件數增加比率8.5％。（記者洪瑞琴攝）

    2023/05/23 23:52

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕酒後駕駛經常使得許多幸福家庭破碎，也是警方執法重點，南市警察局分析酒駕事故，透過精準執法，加上酒駕累犯者照片公布等措施，統計酒駕事故近1年減少137多件，相較前期減少比率14.6％。

    南市警察局統計去（2022）年3月2日至今（2023）年2月28日，酒駕取締共6870件，與去年同期6329件相較，增加541件，增加比率為8.5％；酒駕肇事799件、死傷人數1001人，相較前1年同期酒駕肇事936件、死傷人數1206人，件數減少137件、減少比率14.6％，死傷人數減少205人、減少比例17％。

    南市警局23日在市政會議表示，結合「酒駕事故地點」與「轄內常飲酒集中地點」，規劃酒駕勤務部署來降低酒駕事故，每個月皆執行署辦取締酒駕專案勤務2次、局辦專案勤務2次以上，此外，也不定期規劃大執法，每週分析比較酒駕取締及傷亡事故件數，要求各單位檢視、修正勤務規劃及部署方式。

    市警局表示，針對酒駕肇事案件溯源，調查店家有無勸導勿酒後駕車、提供代客叫車、代駕服務等，去年1月至今年4月已列管39家未勸導禁止酒駕店家，去年3月至今年2月間也公布酒駕累犯者照累計215件。

    市警局分析酒駕事故減少，跟酒駕罰則加重、強力執法、配合衛生局酒癮戒治、擴大宣導層面、推廣代駕服務等工作成效相關；例如向餐廳、KTV等販售酒精飲品處所業者，積極推廣「代叫計程車、酒後代駕」服務，預防顧客酒後上路；於交通事故死亡個案發生時，辦理社區治安說明會，邀請事故發生處附近居民參與，擴大交通宣導效果，並藉以警惕與借鏡。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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