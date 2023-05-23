強化狹小巷道救災效能 桃園大溪消防實兵操演

桃園市消防局第四大隊圳頂分隊強化狹小巷道救災效能進行實兵操演。（記者李容萍攝）

2023/05/23 22:31

〔記者李容萍／桃園報導〕狹小巷道救災動線受限，不利大型消防車及裝備器材進入救災，需進行長距離佈線及運用各式梯具方能進行救災，桃園市府消防局第四大隊圳頂分隊23日在大溪巷弄實戰演練，以提高在狹小巷道和建築物內進行救援的時效。

圳頂分隊今日在大溪區介壽路539巷47弄處，舉辦兵棋推演暨組合訓練活動。演練模擬了狹小巷弄大型消防車無法進入，在這種情況下，消防員需要佈署多條水帶延伸，並確保水源穩定供應，同時進行長距離佈線和架設梯子等滅火搶救行動。

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圳頂分隊長岩南山呼籲民眾，狹小巷道一旦該地區發生火警，勢必成為消防火災搶救上之一大難題，建議應保持狹小巷弄的交通暢通，不要堆放雜物或違規停車，以免影響救災車輛通行路線；消防隊會定期舉辦宣導活動，包括對火災危險的了解、預防火災的知識、發現火災時的應急措施和逃生自救等方面，同時提供民眾申請住宅用火災警報器，以保護家戶生命財產安全。

第四大隊大隊長郭百倫則表示，消防隊員需要透過定期演練來保持對各種搶救方案的熟練度，以應對狹小巷弄救災中的各種挑戰，也呼籲民眾應具有良好的防火意識，避免救災路線受阻。

桃園市消防局第四大隊圳頂分隊強化狹小巷道救災效能進行實兵操演。（記者李容萍攝）

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