強化狹小巷道救災效能 桃園大溪消防實兵操演
2023/05/23 22:31
〔記者李容萍／桃園報導〕狹小巷道救災動線受限，不利大型消防車及裝備器材進入救災，需進行長距離佈線及運用各式梯具方能進行救災，桃園市府消防局第四大隊圳頂分隊23日在大溪巷弄實戰演練，以提高在狹小巷道和建築物內進行救援的時效。
圳頂分隊今日在大溪區介壽路539巷47弄處，舉辦兵棋推演暨組合訓練活動。演練模擬了狹小巷弄大型消防車無法進入，在這種情況下，消防員需要佈署多條水帶延伸，並確保水源穩定供應，同時進行長距離佈線和架設梯子等滅火搶救行動。
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圳頂分隊長岩南山呼籲民眾，狹小巷道一旦該地區發生火警，勢必成為消防火災搶救上之一大難題，建議應保持狹小巷弄的交通暢通，不要堆放雜物或違規停車，以免影響救災車輛通行路線；消防隊會定期舉辦宣導活動，包括對火災危險的了解、預防火災的知識、發現火災時的應急措施和逃生自救等方面，同時提供民眾申請住宅用火災警報器，以保護家戶生命財產安全。
第四大隊大隊長郭百倫則表示，消防隊員需要透過定期演練來保持對各種搶救方案的熟練度，以應對狹小巷弄救災中的各種挑戰，也呼籲民眾應具有良好的防火意識，避免救災路線受阻。