我知道妳住哪！買5萬點數才能見面 台中爆乳女遇詐嚇得夜衝超商

警方協助封鎖該名詐欺網友，及時阻詐。（警方提供）

2023/05/23 20:31

〔記者許國楨／台中報導〕台中林姓女子身材長相姣好，近日透過交友網站認識男網友，相談甚歡相約見面，當天她穿著桃紅色背心微露酥胸，精心打扮準備出門赴約前，卻接到對方提出購買遊戲點數才能見面的要求，加上口氣越來越凶狠，甚至語帶恐嚇「我知道妳住哪！」嚇得她夜衝超商就要照做，所幸店員通報警方到場，及時阻詐。

台中市第四分局南屯派出所，19日晚間接獲轄內超商來電，表示店內35歲林女眼神緊張，不停向門口張望，怪異舉動引起店員關注，主動通報警方前往了解，此時林女見員警黃梓婷、陳騰逸趕抵，不安的情緒才稍微獲得緩解，並說近日透過Tinder交友軟體認識一名男網友，雙方相談甚歡約定當晚見面，為此還刻意打扮一番。

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未料臨出門前突接到對方來電，請她匯款5萬元購買遊戲點數才能見面，因身上只有2萬元現金如實告知並提出質疑，對方隨即暴怒一改溫柔常態口出惡言，恐嚇稱知道林女出入超商的行蹤，甚至以知道地址為由要求其盡速去購買點數，否則揚言要去家裡找她。

林女說，當下以為自己的動態被全盤掌握，因驚恐莫名失去判斷能力，瞬間繃緊神經才會驚嚇不已；員警則耐心指導後續處理方式，期間該網友再度來電確認林女有無購買點數，在員警接通後匆忙掛斷，林女才大夢初醒，知道這是一場騙局。

員警除協助將該名網友封鎖，並教導林女設定自動拒接無來電顯示的電話號碼，並再三叮嚀網路交友陷阱，林女十分感謝熱心的員警及時幫忙，為她守住辛苦錢；第四分局長李建興表示，網路交友盛行，應多加謹慎小心，千萬別陷入歹徒甜言蜜語的圈套，而輕易提供個人資料，切記一旦提到關於金錢問題，務必提高警覺小心查證。

林女飽受驚嚇。（警方提供）

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