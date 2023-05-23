政府機關、公立學校設「公職律師」 法務部說明4大重點

立法院院會三讀通過律師法修正案，新增公職律師。（資料照）

2023/05/23 19:16

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院23日三讀通過「律師法」修正案，新增「公職律師」規定。主管機關法務部說明，新制可提升政府法律專業，協助政府機關與公立學校在推動業務時，能妥適處理法律與因應訴訟，修正案共有4大重點如下：

一、公職律師專任於政府機關、機構或公立學校。

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二、公職律師以律師名義辦理法律事務。

三、公職律師兼具公務員及律師雙重身分，應遵守公務員服務法及律師法、律師倫理規範。

四、公職律師應加入律師公會。

法務部指出，為落實司法改革決議意旨，律師法新增「公職律師」規定，以提升政府法律專業，完善政府法律制度，及協助政府機關、機構及公立學校同仁在推動業務過程中，能妥適處理日益漸增的法律諮詢及訴訟等案件，並保障公務員法律權益。

法務部表示，經廣納各界及律師等團體的寶貴意見，並蒐集外國立法例與專家學者論述，配合「專門職業及技術人員轉任公務人員條例」修正，提出律師法部分條文修正草案，送請行政院審查，經行政院於今年3月31日通過，把草案函請立法院審議，於今天三讀通過。

法務部強調，此次修法符合司改決議意旨，使律師制度與時俱進，更加完備，並使政府機關、機構及公立學校，可藉由公職律師的專業能力，提升政府法律專業能力，落實公務員法律權益保障，我國律師制度也將展開新紀元，期待未來公職律師能發揮保障人權、實現社會正義及促進民主法治的使命。

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