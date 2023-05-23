「警界戰神」吳洪岳攔查違停休旅車 男吞罰單撂話找媒體

警員吳洪岳。（資料照）

2023/05/23 18:42

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市江姓男子前晚駕駛休旅車違規臨停在公車站，有「警界戰神」稱號的永和交通隊警員吳洪岳，巡邏經過上前攔停開單，這時42歲陳姓車主違規穿越馬路現身，且找來了3名友人理論，吳員隨即通報支援，最後仍開出2張1100元罰單，而陳男離去時嗆聲要找媒體，還撂話「幾天後見」。

永和分局表示，本件違規舉發案，因「在公共汽車招呼站10公尺內臨時停車」及「行人不在劃設之人行道通行」違規，當場依道路交通管理處罰條例第55條第1項第2款及第78條第1項第2款舉發，分別開出600及500元罰單。永和分局指出，事後檢視吳警微型錄影機影像，過程中並無對陳男態度不佳情形。

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據了解，永和交通隊警員吳洪岳曾多次開槍追捕匪徒，還因使出大外割招式壓制嫌犯被民眾拍下PO網，拼命三郎的他因此有了「戰神」的封號。

吳員前晚7時許執勤時，在永和永和路1段發現江男駕駛休旅車，違規臨停在公車站，由於當時正值交通流量高峰，已嚴重妨礙交通，吳員遂上前攔停並開單告發。

過程中，人在附近的車主陳男違規穿越馬路，上前詢問吳員是否為永和派出所警員及臂章號碼，吳員便勸導他站至路邊，而陳男卻打電話找來3名友人，吳員見對方來者不善，立即通報線上警網支援。

支援警力到場後，陳男才配合提供身分資訊，吳員便開立行人違規舉發單，但陳男心生不滿，對吳員嗆聲要投訴媒體，並撂下「幾天後見」話語才離去。

休旅車違規臨停在公車站，警方對駕駛開出罰單。（記者陸運鋒翻攝）

陳姓車主違規穿越車道，詢問開單警員是否為永和派出所及臂章號碼。（記者陸運鋒翻攝）

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