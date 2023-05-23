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    ATM智能防詐上路 警政署與中信銀「鷹熊」聯手阻詐

    警政署長黃明昭（右）與中信銀「鷹熊」聯手阻詐。（記者姚岳宏翻攝）

    警政署長黃明昭（右）與中信銀「鷹熊」聯手阻詐。（記者姚岳宏翻攝）

    2023/05/23 16:03

    〔記者姚岳宏／台北報導〕刑事警察局為阻詐、識詐絞盡腦汁，認為僅靠現有警力難以完成，公私協力至為重要，繼日前與北富銀合作建置AI預警模組，今日再與中信金控攜手合作召開「金融防詐 智能守護」啟動儀式，中國信託推出智能防詐ATM，持續於全國各地運行，擴大攔阻民眾被害。

    刑事局與中信金簽署MOU，將從識詐及阻詐等2個面向進行深度合作。識詐部分，為強化民眾識詐意識、提升防詐免疫力，刑事局與中國信託於4月底合作拍攝智能防詐宣導影片，以創新宣導手法，使防詐宣導力度與密度能達到立即性、重點式的全面提升，未來也會將影片於相關通路進行播放，喚起全民防詐知能。

    阻詐部分，鑒於中國信託ATM機台數量為全國之最，為有效攔阻民眾被害，這次合作案中，藉由雙方情資交流，分析異常交易態樣，從被害端偵測民眾交易行為是否遭詐，予以關懷提醒攔阻，另同步自動偵測遇有詐騙帳戶進行提領時，立即通知線上員警到場進行盤查，阻斷車手提款，擴大攔阻民眾被害。

    啟動儀式中，刑事局吉祥物刑事Bear將與中信金控吉祥物小B貓頭鷹同台現身，以「鷹熊出擊」概念登場，宣示警銀合作的決心。警政署長黃明昭對於中信金控協助製作識詐宣導影片，及運用金融科技進行相關防制詐欺工作，表達感謝，希望藉由這次活動，激勵更多金融業者加入金警合作行列，提升反詐量能達到加倍效果，共同打造堅固金融防詐保護網。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警政署與中信金控攜手合作召開「金融防詐 智能守護」啟動儀式。（記者姚岳宏翻攝）

    警政署與中信金控攜手合作召開「金融防詐 智能守護」啟動儀式。（記者姚岳宏翻攝）

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