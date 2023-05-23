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    知名高中國文老師段考前洩題被記兩大過 提告請求撤銷結果曝

    宜蘭某高中薛姓國文老師被控考前洩題，遭校方記兩大過，薛男不服提告，北高行認定校方懲處沒有問題，判他敗訴。（資料照）

    宜蘭某高中薛姓國文老師被控考前洩題，遭校方記兩大過，薛男不服提告，北高行認定校方懲處沒有問題，判他敗訴。（資料照）

    2023/05/23 10:49

    〔記者溫于德／台北報導〕宜蘭某知名高中薛姓國老師，考前將作文題目作文題目相關資訊以LINE傳送至學生群組，被學生家長反應洩題，經校方調查，還發現他教「出師表」時曾提及「這裡會考喔要記起來」，決定對他記兩大過；薛男雖提告，但台北高等行政法院認定校方懲處沒有問題，判他敗訴。可上訴。

    這間知名高中是在2020年10月14日舉行國文科2年級段考，後來學生家長向校方及教育國民及學前教育署陳情薛姓老師洩題，經校方調查，發現他確實在段考前將作文題目傳進有學生的LINE群組。

    另依學生課堂筆記紀錄可知，薛男上課所提示內容，分別與段考其中3題相近，段考默寫填充題也有洩題情況；另，薛男段考前替學生複習標註簡報「漸進式閱讀重要文本」時，其中有幾頁分別扣合考題，大幅縮小學生複習範圍，他再度認定薛男洩題，導致學生必須重考，嚴重影響學生權益及校譽。

    校方指出，薛男所為形同「教師成績考核辦法」所指「言行不檢，致損害教育人員聲譽，情節重大」，對他記兩大過。

    但薛男否認洩題主張，作文題目歷來都由國文科出題老師自創題目，依慣例，其他任教國文科的老師只可能在段考發下試卷給學生時，才知道作文考題及內容。

    默寫「出師表」部分，薛男解釋他在2020年9月25日建立一般課程教學檔案中，總共挖空20空白要給學生練習默寫，只有5格與段考內容重疊，命中率極低，並非洩題；「漸進式閱讀重要文本」部分同樣無洩題情況，因此應撤銷兩大過。

    北高行經綜合相關證據，認定薛男已知段考作文題目，卻透過LINE傳送至學生群組，同時建立簡報檔作為教學使用，且他任教班級的學生在課本上所書寫的筆記、畫線重點，均為洩題結果，審酌校方記兩大過沒有問題，判他敗訴。

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