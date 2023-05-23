警政署執行「路口不讓行人大執法」3週取締10萬7343件

警方5月1日起實施「路口不讓行人大執法」，三周來已取締超過10萬件違規。（記者陸運鋒翻攝）

2023/05/23 07:24

〔記者陸運鋒／台北報導〕台灣交通不友善被外媒冠上「行人地獄」惡名，為有效改善用路人不禮讓惡習，警政署自本月1日起實施「路口不停讓行人大執法」，全國各警察機關動起來，在轄區十大易肇事或違規路段作為執法重點，截至21日，總共取締10萬7343件違規。

「行人地獄」該詞起源於1年半前臉書粉絲專頁「台灣是個行人地獄」，至今已有2萬4000多人追蹤，其後被外媒引用，混亂的交通令人避之惟恐不及，甚至還以去年行人受到交通意外死亡人數，與日本、英國等其他國家作比較。

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警政署自5月1日起實施全國「路口不停讓行人大執法」，執法四大重點項目為「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「取締道路障礙」，以各警察機關轄區前十大易肇事及違規路段，作為首要取締執法重點，「車不讓人」也提高至按法定罰鍰最高額3600元處罰，盼藉著強力手段來提高國人守法觀念。

警政署初步統計5月1日至5月21日執法績效，其中路口不停讓行人取締1萬4514件違規，較去年同期6456件增加8058件（+124%）；非號誌化路口未依標誌標線號誌停車再開取締5842件，較去年同期2210件增加3632件（+164%）；人行道違規停車與違規臨時停車取締8萬1522件，較去年同期4萬4984件增加3萬6538件（+81.22%）；道路障礙（例：攤販占用車道）取締5465件，較去年同期3178件增加2287件（+71.96%），四大取締項目合計增加5萬515件 （+88.89%）。

此外，前天一位署名「小市民施克德」買下《自由時報》等3大報半版頭版廣告，「致：相關首長，解決台灣交通問題，撕掉交通地獄標籤，保障全民生命安全，避免家庭破碎。方法非常簡單，就是全力貫徹，『嚴格執法！！！』如能翻轉台灣是交通地獄惡名，您的豐功必留青史！」，期盼相關首長解決問題、嚴格執法。

警政署提醒，民眾如在道路上發現有車輛不停讓等違規狀況，也可敘明違規事實並檢具違規證據資料向警察機關檢舉，經查證屬實者各單位會立即舉發，營造更安全、順暢的優質交通環境。

警方5月1日起實施「路口不讓行人大執法」。（記者陸運鋒翻攝）

前天一位署名「小市民施克德」買下《自由時報》等3大報半版頭版廣告，期盼相關首長解決問題、嚴格執法。（記者陸運鋒攝）

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