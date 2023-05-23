大雨夜襲桃園市釀多處淹水災情 雨勢趨緩後已漸退

2023/05/23 00:18

〔中央社〕桃園市今晚受大雨的影響，桃園市政府水務局也在晚間8時進行守視，並於10時30分水災三級開設，截至晚間12時，統計轄區內共16處災情，經過清理、在雨勢趨緩後，淹水已慢慢退去。

中央氣象局表示，今晚約8、9時之後，因鋒面接近及通過，北台灣開始降雨，愈到深夜，中南部雨勢愈明顯，整個西半部地區可能會有短延時強降雨或局部大雨發生。

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水務局表示，晚間的大雨在蘆竹區、楊梅區及新屋區降雨最多，大雨也造成桃園出現16處淹水災情，其中蘆竹區2處、龜山區2處、楊梅區2處、中壢區4處、桃園區2處、平鎮區3處及八德區1處，大多是雨勢來得太快，排水宣洩不及，在雨勢趨緩之後，各地的淹水已慢慢退去，其中較嚴重的是蘆竹區的南山路。

臉書（Facebook）社團「再出發，蘆竹南崁資訊大小事分享團」上，就有民眾貼文表示，在油管路有電線桿斷裂，南福街255巷涵洞溪水暴漲，已關閉水閘門，南山路一帶晚上近9時開始淹水，到了9時30分許淹到約一個輪胎?。

桃園市政府養工處接獲通報緊急派人前往處理，養工處表示，主要是落葉及垃圾等阻塞了排水孔導致淹水，工作人員到場後進行抽水，並把人行道溝蓋打開，到11時許已恢復。消防局表示，隊員在獲報後也出動前往協助救災，各地的積水隨著雨勢的減退也慢慢消去，但人提醒民眾要留意天氣變化。（編輯：陳正健）1120522

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