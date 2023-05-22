詐欺猖獗！打詐國家隊成軍 司院、法部、警政署都盼補人

行政院已成立打詐國家隊誓言全力打詐，司法院、法務部和警政署都盼補人力。圖為法務部長蔡清祥（左）、警政署長黃明昭（右）。（資料照）

2023/05/22 23:19

〔記者楊國文／台北報導〕詐騙案猖獗，行政院已成立打詐國家隊誓言全力打詐，立法院今天針對打詐人力問題，邀集執法機關進行專題報告，除司法院盼增加法官及輔助人員至少達原估算總員額22000人外，法務部亦向行政院爭取獲准，分4年共增員額600人，也擬增設檢察官助理，提升偵查品質，警政署也指出，盼補充刑事警察人力，至少補足目前預算缺額292人。

針對詐騙案件居高不下，尤其是電信詐騙案也有日益嚴重勢，相關機關都有執法人力不足情形，立法院司法及法制委員會今天邀集司法院、法務部、警政署、數位發展部等機關，就如何改善基層人力不足問題，以提升偵查、審判品質，進行專案報告。

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司法院統計指出，各地院的詐欺案件科刑人數，自2016年起逐年遞增，除2011年因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情三級警戒的因素有稍減外，最近6年內詐欺案件科刑人數都在14000至15000人左右。

司法院表示，詐欺案中，占比最高者為提供帳戶的普通詐欺、詐欺集團提款車手、電信機房的加重詐欺等2類案件，以2021、2022年的終結件數為例，就增加達2648件，已造成各法院的沈重負荷。

司法院強調，立法院今年5月分別三讀通過組織犯罪防制條例、洗錢防制法等修正條文，修法施行後，預估將有大量案件湧入司法機關，勢必對法院造成更重的負擔，另外，配合國民法官制等司法新政、司法措施，盼增加司法機關員額至少到原估算總員額22000人的目標，才能提升審判品質。

法務部則指出，檢察機關亦因詐欺案件，尤其電信詐騙案件暴增，而面臨人力不足情形，因應作法是經向行政院爭取員額，已獲准於2022年至2025年共增加包括檢察官50人、檢察事務官250人在內的員額共600人，同時也落實檢察官多元進用政策，即遴選律師、檢事官擔任檢察官，此外，計劃增聘檢察官助理，初步規劃為100人，充實檢察人力。

警政署表示，打詐規劃將透過推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.0及1.5版」各項作為，包括成立金融資料調閱小組，加快金流追查速度，以強化攔阻民眾財產損失，並從識詐、堵詐、阻詐、懲詐等4個面向，強化法治面、擴大組織面全力偵防詐欺犯罪。

警政署同時指出，在打詐時發現，有必要適時補充刑事警察人力，全國各警察機關偵查佐的預算員額為4535人，現有員額僅4243人，預算缺額為282人，盼能補足偵查人力缺口。

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