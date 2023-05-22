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    妻傳訊小王「今天超想做愛」 夫怒砍妻坐牢還判賠138萬

    妻傳訊「今天超想做愛」給小王，丈夫怒砍妻坐牢還判賠138萬元。（記者黃良傑攝）

    妻傳訊「今天超想做愛」給小王，丈夫怒砍妻坐牢還判賠138萬元。（記者黃良傑攝）

    2023/05/22 23:08

    〔記者黃良傑／高雄報導〕潘姓男子見妻傳「好愛你」、「只想跟你做」等訊息給蔡男，怒對出軌妻報復，去年趁姜姓妻子熟睡時，持水果刀猛刺妻3刀，女兒見狀護母，潘妻仍受傷送醫，雖撿回性命卻影響生活，潘男被依殺人未遂罪判刑6年8月確定，被害人求償，高雄地院判賠138萬6539元。

    判決書指出，被告潘男和妻子感情不睦，兩人分居期間，去年1月的清晨，潘男酒後揚言要找妻談判，進入她的住處房間，見對方熟睡更令其憤怒，便到廚房拿水果刀刺傷被害人，口中還不斷喊著「妳討客兄，要讓妳死」，一審依殺人未遂判刑7年6月，上訴二審，稱案發時有有重鬱症傾向，從輕改判6年8月，經最高法院審理後確定。

    姜女被潘男的傷害造成神經系統受損，右半身不時痠痛、麻痺，甚至無法施力，且出現創傷症候群，一想到事發經過就無法入眠，嚴重影響生活，向潘男提告求償308萬6539元。

    高雄地院審理時，潘男提供妻子和蔡男的對話紀錄，妻曾傳訊給蔡男稱「太晚相遇」、「好愛你」、「我今天超想做愛」、「只想跟你做」等，指妻出軌在先，讓他重度憂鬱，另因支付房屋頭期款和兒女教養費，存款已所剩無幾，他主張造成傷害和痛苦，2人都應負一半責任。

    法官認為即使姜女對丈夫不忠，也僅牽涉有無侵害配偶權，不該將妻砍傷，綜合相關事證，判定被告應賠償130萬元精神慰撫金，再加上醫藥費8萬6359元，合計需賠償138萬6539元，民事仍可上訴。

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