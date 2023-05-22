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    飛龍瀑布溯溪失蹤3人未尋獲 天候不佳搜救員暫撤退

    搜救人員22日持續搜尋失蹤3人。（屏縣消防局提供）

    搜救人員22日持續搜尋失蹤3人。（屏縣消防局提供）

    2023/05/22 18:13

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕10名溯溪好手本月（5月）20日前往屏東縣霧台鄉飛龍瀑布，因山區下雨溪水暴漲造成2死3失蹤意外，搜救行動今天進入第2天，仍未找到失聯的3人，只發現散落的背包、簡單的攀爬裝備，因霧台天候不佳，今天下午4點許，各組搜救人員暫先撤退回前進指揮所，明日（23日）再繼續搜救行動。

    該起溯溪意外震驚社會，屏縣府全力搜救，消防局今天（22日）下午表示，今日共出動50人兵6路，針對100米瀑及60米瀑重點搜尋，並未發現失聯者，只發現散落的背包、簡單的攀爬裝備，因下午霧台地區有對流回波發展，有短暫陣雨及發生雷雨機會情形，各組暫先撤退回前進指揮所，明天再繼續搜索行動。

    消防局指出，明天（23日）搜救計畫，預計分為3組，預計從60米瀑下往人頭瀑布沿路溯溪、深潭潛水搜索，另組人員至隘寮溪支流設置攔截索，空拍人員同步在隘寮溪沿岸以空拍機空勘搜索，相關計畫仍需依今晚至明日天候狀況隨時修正。

    救援的黃金72小時到明天（23日）下午4點58分，屏縣府發言人鄞鳳蘭強調，只要有機會一定會搜索到底，但此次搜索難度非常高，除了72小時之外，也會跟相關專家做討論，再決定要延長多久搜索時間。

    22日的搜救行動。（屏東縣消防局提供）

    22日的搜救行動。（屏東縣消防局提供）

    搜索人員在飛龍瀑布中段所拍攝的景象。（屏縣消防局提供）

    搜索人員在飛龍瀑布中段所拍攝的景象。（屏縣消防局提供）

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