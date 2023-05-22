飛龍瀑布溯溪團罹難者相驗 檢察官證實2死者都是生前落水

屏東地檢署檢察官進行相驗（記者葉永騫攝）

2023/05/22 17:10

首次上稿：16:45

更新時間：17:10

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東飛龍瀑布溯溪團女姓罹難者彭湘婷的遺體今天由直升機送回屏東市，死者的媽媽見到女兒的屍體相當的傷心，屏東地檢署檢察官下午完成相驗，確認2名罹難者都是生前落水，死者家屬不願表示意見。

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37歲的彭湘婷參加飛龍瀑布溯溪團遇到溪水暴漲，彭湘婷正吊掛在岩壁準備越溪，遭溪水淹沒，頭下腳上吊掛在岩壁死亡，由於地勢惡劣，屏東縣消防局特別請專家協助將其大體移到平台再由直升機吊掛到屏東市殯儀館，彭湘婷的媽媽及家屬也特別趕到殯儀館，彭女媽媽見到女兒的屍體當場痛哭失聲，全身疲軟，靠著家人的攙扶才能走動，對於媒體的詢問則不發一語，其他家人僅說謝謝。

屏東地檢署檢察官會同法醫及警方已完成2名罹難者相驗，初步認為死因均係生前溺水，已由家屬領回遺體處理後事，同時檢方將陸續訊問相關證人及證據調查，就事實發生經過及責任歸屬加以釐清，認為從事登山溯溪本具有一定風險，該案應由自我風險承擔或由他人負擔刑事責任，尚待事實調查及釐清相關細節後才能判斷，目前檢方仍持續調查中。

另外，罹難者陳志嘉的大體在昨天檢察官相驗後，今天也送回台北，家屬也沒有對外表示意見。

檢察官、法醫對家屬說明相驗情形（記者葉永騫攝）

澎媽媽見到愛女遺體相當傷心，家人忙著扶持（記者葉永騫攝）

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