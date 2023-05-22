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    首頁　>　社會

    2女1男攀爬北插天山腳抽筋受困 警消費近5小時救下山

    桃園市警消搜救隊憑藉經驗法則研判位置，順利於晚間7點找到受困的周女等人。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園市警消搜救隊憑藉經驗法則研判位置，順利於晚間7點找到受困的周女等人。（記者陳恩惠翻攝）

    2023/05/22 16:41

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市警大溪分局溪內派出所昨（21）日傍晚5點接獲轉報，新北市周姓女子與1對男女山友，上午相約攀爬復興區北插天山，預定當日返回登山口，卻因周女半途體力不支，腳抽筋無法行走，3人受困求救；警與桃市消防局、山地義警6人組搜救隊前往，2小時後發現3人，將他們平安帶下山。

    大溪分局指出，28歲周女與2名山友，昨天上午一同到復興區北插天山登山健走，原先預定當日下午返回登山口，卻因周女途中體力不支，腳抽筋無法動彈，直等到傍晚5點天色變黑，3男女害怕之餘，緊急報案求援。

    大溪警方說，溪內派出所接獲轉報通知後，經聯繫周女等確認位置，請他們待在原地耐心等候，員警夥同桃園市消防局第四大隊復興消防分隊、山地義警等6人共組搜救隊上山。

    搜救隊憑藉經驗法則研判位置，順利於晚間7點找到受困的周女等，經現地休整恢復體力後，初步檢傷見周女已能起身繼續行走，於是由警消及搜救人員一一引導協助下山，並在晚間9點40分順利抵達溪內派出所，終於讓周女等人鬆口氣。

    警方呼籲，從事登山活動應結伴而行並注意氣候，衡量自身體能狀態，山上天候瞬息萬變，入夜後經常氣溫驟降或陰雨綿綿，天候不良須三思而行，避免發生登山迷途意外。

    警消組成6人搜救隊上山援救，找到周女等3人。（記者陳恩惠翻攝）

    警消組成6人搜救隊上山援救，找到周女等3人。（記者陳恩惠翻攝）

    警消搜救隊於昨晚9點40分，將3人帶至溪內派出所後平安返家。（記者陳恩惠翻攝）

    警消搜救隊於昨晚9點40分，將3人帶至溪內派出所後平安返家。（記者陳恩惠翻攝）

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