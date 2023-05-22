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    不滿心儀女孩和前男友出遊 惡少醋勁大發撂人從汐止衝到淡水砍人

    新北市汐止吳姓少年不滿追求中的林姓女子與前任等人凌晨到淡水漁人碼頭夜遊，撂10人趕到淡水砍人，警方逮獲8嫌，追起在逃吳男等三嫌；圖為起出藍波刀、西瓜刀。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市汐止吳姓少年不滿追求中的林姓女子與前任等人凌晨到淡水漁人碼頭夜遊，撂10人趕到淡水砍人，警方逮獲8嫌，追起在逃吳男等三嫌；圖為起出藍波刀、西瓜刀。（記者吳仁捷翻攝）

    2023/05/22 17:06

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市汐止吳姓少年不滿追求中的林姓女子跟前任男友張男等人出遊，醋勁大發、怒火中燒，為展現男子氣概，撂來10人從汐止衝到淡水漁人碼頭，持藍波刀追砍張男，造成他臀部中兩刀，警方快打部隊到場，逮獲8嫌（包含4名少年），持續追查帶頭的吳男等三嫌到案。

    警方調查，17歲吳姓少年近來熱烈追求19歲林女，但林女仍與前任男友聯繫，今天凌晨吳男發現林女IG顯示到淡水漁人碼頭遊玩，吳男一問之下，得知林女與胞姊、兩名男生同時出遊，其中一名20歲男子就是林女前男友，讓吳嫌氣得撂來10人，分搭三車，直接從基隆、汐止衝到淡水。

    吳嫌等人4時許趕到淡水漁人碼頭，發現林女、張男等人還在場，他與另兩名男子持刀追砍張男，追到情人橋木棧道處，眾人圍住張男，吳嫌持刀砍傷他臀部，還嗆張男離林女遠一點，眾人鳥獸散；所幸受傷的張男送醫後沒有大礙。

    警方獲報淡水漁人碼頭出現砍人案，到場攔截圍捕，攔獲其中2輛車共8人，起出1把西瓜刀、1把開山刀及1把伸縮刀，其中還有4名少年，帶頭的吳嫌與另2嫌則共乘1車逃離。

    警方調查，落網8嫌辯稱，吳嫌等在逃3人持刀砍人，他們只是到場助勢，警方已鎖定犯嫌查緝，朝傷害、妨害秩序罪嫌偵辦。

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