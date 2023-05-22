酒後開車遇綠燈卻不走 警破窗發現他呼呼大睡

警方破窗後林男仍在駕駛座上呼呼大睡。（記者王冠仁翻攝）

2023/05/22 12:46

〔記者王冠仁／台北報導〕30歲林姓男子酒後駕車，行經台北市一處路口停等紅燈時，因不勝酒力，竟然坐在駕駛座上睡著；當時員警在該處執勤，員警到車旁呼叫、拍打車窗，林都沒有反應，員警起先以為他發生意外，緊急破窗，一打開車窗卻聞到他身上傳來濃厚酒味。林坦承酒駕但拒絕酒測，警方最後依規定開出18萬元的罰單並當場扣車。

北市警中正一分局今天發布新聞稿，公布林男酒駕的誇張行徑，同時也再次呼籲民眾，酒駕害人害己，民眾切勿酒後開車上路，若飲酒後可以請代駕或搭乘計程車返家，勿心存僥倖心態，警方會持續加強稽查以守護交通安全。

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警方調查，林姓男子先前在晚上時間跟朋友到台北市東區KTV唱歌喝酒，徹夜狂歡，直到隔天早上才散會；他明知自己有喝酒，卻仍在早上8時許開車上路。他行經台北市八德路東往西方向、經金山北路路口時停等紅燈，但當號誌轉變成綠燈後，他坐在駕駛座上睡著。

當時忠孝東路派出所警員孫偉豪正在該處執行交整勤務，孫員發現有輛轎車在路口動也不動，上前查看，發現林坐在車內沒有反應；孫員拍打車窗、大聲叫喚，林依然動也不動。孫員擔心林發生意外，立刻拿破窗器從副駕駛座破窗開門，這時才聞道林身上傳來濃厚酒味。

孫員將林叫醒以後將他帶到路旁休息，林這才坦承自己酒駕，但他表明拒絕接受酒測，警方最後依規定開出18萬元拒測罰單並當場扣車。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方當街破窗。（記者王冠仁翻攝）

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