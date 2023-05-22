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    行人違規也是死亡車禍主要肇因 桃警納入取締重點

    桃園警分局2週「路口精緻執法」，除了路口未禮讓行人等違規項目，也將行人違規納入取締重點。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園警分局2週「路口精緻執法」，除了路口未禮讓行人等違規項目，也將行人違規納入取締重點。（記者鄭淑婷翻攝）

    2023/05/22 11:19

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕配合警政署「行人高發事故路口精緻執法」，桃園警分局即（22日）起至6月5日，挑選轄內易發生行人事故路段加強執法，警方表示，死亡車禍肇事因素中，行人違規亦是一大原因，除針對車輛未禮讓行人等違規，同時將行人違規納入取締重點。

    警方表示，根據分析統計，行車未注意車前狀況、行人違規穿越道路、路口未依規定讓車等，是導致死亡車禍的主要肇事原因，執法過程將對上述違規樣態強力取締，除了派遣警力在路口攔查，另透過科技執法系統及蒐證影像執法。

    警方表示，另分析統計A1類死亡車禍肇事因素中，有相當大比例是因為行人違規導致，因此也將行人違規納入此次執法重點項目，呼籲民眾提醒家中的長輩或孩童，過馬路應遵守號誌規則，早晚出門時請穿著亮色衣物，確保安全並減少事故發生。

    此外，桃園警分局龍安派出所員警張可昇、高震鴻，昨天晚間執行交通違規取締時，在國道2號橋下及龍安街口發現1輛違規停車自小客車，準備上前勸導時，該車卻突然高速左轉，嚇得其他直行車輛猛按喇叭，又無視斑馬線上的行人逕自穿越，員警立即尾隨進行攔查，28歲薛姓駕駛被攔下時神色慌張，先是推稱沒帶證件、也不記得身分證號，警方持續追問，他深知難逃法網，坦承因涉及2起詐欺案件，被法院判處應合併執行5年徒刑，遲未到案執行已被發布通緝，警方隨即將他逮捕並解送歸案。

    桃園警分局2週「路口精緻執法」，除了路口未禮讓行人等違規項目，也將行人違規納入取締重點。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園警分局2週「路口精緻執法」，除了路口未禮讓行人等違規項目，也將行人違規納入取締重點。（記者鄭淑婷翻攝）

    薛男因違規停車遇警方攔查，他一度在路上危險駕駛，被攔下後自知躲不過，坦承因涉及詐欺案被發布通緝中，警方隨即將他逮捕並移送歸案。（記者鄭淑婷翻攝）

    薛男因違規停車遇警方攔查，他一度在路上危險駕駛，被攔下後自知躲不過，坦承因涉及詐欺案被發布通緝中，警方隨即將他逮捕並移送歸案。（記者鄭淑婷翻攝）

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