與台版浩克正面遭遇怎辦？ 警察教官：可依SOP來處理

朱姓健美教練昨無故暴走大鬧超商，甚至襲警，負責員警常訓的中壢警分局教官黎玉山說，可依SOP作業模式，將人誘出至空間大之處，待支援警力到達合力逮捕。（記者陳恩惠攝）

2023/05/21 22:58

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市朱姓健美教練昨（20日）天上午無故暴走大鬧超商，並以體型優勢連續攻擊到場處理的2名員警頭部，釀雙警分別腦震盪及擦挫傷，朱暴走行徑宛如「綠巨人浩克」，對此，中壢警分局平日負責員警常年訓練的教官黎玉山表示，若遇著體型如大隻佬般的嫌疑對象時，應先觀察對方是否持有刀械或其他致命武器，若依本案狀況，員警可先將朱男從店內引誘至超商外的SOP模式，讓正面遭遇的空間大些，才能避免己傷或無辜民眾受傷。

教官黎玉山說，當值班員警一接獲民眾報案時，就應該協助備勤或線上巡邏同仁先行過濾，了解案發現場的狀況，仔細詢問是否為聚眾鬥毆，抑或只有單人鬧事、現場有沒有持刀械武器等危險物品，再依照不同狀況，派遣1組或多組的適當警力趕往處理。

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黎玉山表示，本案可見超商內鬧事的僅有朱男1人，並無同夥，據報到場處理余姓、王姓員警到場後，應先觀察狀況，見朱男體型相較於他倆壯碩，可以確定朱是個練家子，且根據雙警與其遭遇的監視器可見，朱男連連出拳，攻擊的部位全都是朝人的頭部，有相當危險的致命風險。

他說，若再遭遇相同狀況，建議員警應該1人站在疑犯的1邊，不僅能分散疑犯的注意力，也能避免雙警同時遭受疑犯攻擊，同時，由於商店內部狹小貨多，若一旦遭受攻擊恐將無處可躲，最好以言語或其他方式將對方引誘至戶外，待到戶外後，若疑犯情緒持續失控，適時施以辣椒水、電擊槍或警棍，等待支援警力到達再合力將人制伏。

他提及，第一線基層面對的狀況千變萬化，沒交手之前全然無法預料對方的底細，若遭遇攻擊性較強的疑犯，雖然員警很難安然地從危險狀況中脫身，但還是要儘量將自身可能的危害降至最低，每當發生員警於抓捕勤務中受傷，總讓他難過。

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