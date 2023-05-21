5億高中生再驗屍！母情緒崩潰 律師：盼更多專家協助釐清死因

賴母（右一）也到場。（記者許國楨攝）

2023/05/21 20:17

〔記者許國楨／台中報導〕台中市擁有5億房地產的賴姓高中生月初同性結婚後2小時，竟離奇墜樓身亡，母親控訴遭謀財害命，為讓真相大白，今委請法醫高大成相驗遺體時，到場賴母撕心裂肺哭喊「我只有這個小孩，把我小孩害死」，令人鼻酸，委任律師則說，希望更多專業人士協助確定死因，而非是要跟檢警對抗。

賴姓高中生墜樓案，先前已經由台中地檢署法醫驗屍並解剖，結果尚未出來，但家屬為求真相，在遺體已發還後私下委請高大成協助釐清死因，高今天中午先到墜樓的大樓外實地勘查，接著再轉往市立殯儀館查看遺體後，高認為全案疑點重重。

請繼續往下閱讀...

期間賴母在等屍體解冰交由高大成查看時，哭聲一路傳出冷凍庫外，截至驗完屍，她都一路哭喊「我好好一個兒子卻被害死啦！」結束相驗後，賴母哭到幾乎癱軟，在他人攙扶下緩慢步出，持續哭著嘶吼「唯一的小孩就這樣沒了！」對於愛兒的死依舊無法接受。

委任律師許哲維則說，賴男死因並不單純，合理懷疑有高度的他殺嫌疑，相信有更多人來蒐集證據，對案情會有更多幫助，請法醫高大成來相驗，只是希望更多專業人士協助確定釐清死因，而非是要跟檢警對抗，而針對相關內容，也會具狀向法院申請調查，至於夏姓男子至今未與家屬接觸，也未前往上香。

賴母哭到幾乎癱軟，在他人攙扶下緩慢步出。（記者許國楨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法