為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    5億高中生再驗屍！母情緒崩潰 律師：盼更多專家協助釐清死因

    賴母（右一）也到場。（記者許國楨攝）

    賴母（右一）也到場。（記者許國楨攝）

    2023/05/21 20:17

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市擁有5億房地產的賴姓高中生月初同性結婚後2小時，竟離奇墜樓身亡，母親控訴遭謀財害命，為讓真相大白，今委請法醫高大成相驗遺體時，到場賴母撕心裂肺哭喊「我只有這個小孩，把我小孩害死」，令人鼻酸，委任律師則說，希望更多專業人士協助確定死因，而非是要跟檢警對抗。

    賴姓高中生墜樓案，先前已經由台中地檢署法醫驗屍並解剖，結果尚未出來，但家屬為求真相，在遺體已發還後私下委請高大成協助釐清死因，高今天中午先到墜樓的大樓外實地勘查，接著再轉往市立殯儀館查看遺體後，高認為全案疑點重重。

    期間賴母在等屍體解冰交由高大成查看時，哭聲一路傳出冷凍庫外，截至驗完屍，她都一路哭喊「我好好一個兒子卻被害死啦！」結束相驗後，賴母哭到幾乎癱軟，在他人攙扶下緩慢步出，持續哭著嘶吼「唯一的小孩就這樣沒了！」對於愛兒的死依舊無法接受。

    委任律師許哲維則說，賴男死因並不單純，合理懷疑有高度的他殺嫌疑，相信有更多人來蒐集證據，對案情會有更多幫助，請法醫高大成來相驗，只是希望更多專業人士協助確定釐清死因，而非是要跟檢警對抗，而針對相關內容，也會具狀向法院申請調查，至於夏姓男子至今未與家屬接觸，也未前往上香。

    賴母哭到幾乎癱軟，在他人攙扶下緩慢步出。（記者許國楨攝）

    賴母哭到幾乎癱軟，在他人攙扶下緩慢步出。（記者許國楨攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    5億高中生墜樓案引熱議 台中地檢署說話了
    2023/05/21 19:35

    5億高中生墜樓案引熱議 台中地檢署說話了
    5億高中生墜樓案 同婚配偶父首發53字聲明
    2023/05/21 18:28

    5億高中生墜樓案 同婚配偶父首發53字聲明
    5億高中生離奇墜亡 同婚配偶父首度發聲！
    2023/05/21 17:58

    5億高中生離奇墜亡 同婚配偶父首度發聲！
    5億高中生體內驗出啤酒水 高大成：疑被推下樓吐出毒物致草地枯萎
    2023/05/21 17:08

    5億高中生體內驗出啤酒水 高大成：疑被推下樓吐出毒物致草地枯萎
    5億高中生墜亡僅右手骨折 高大成：恐被下藥在低樓層「被滑落」
    2023/05/21 15:35

    5億高中生墜亡僅右手骨折 高大成：恐被下藥在低樓層「被滑落」
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播