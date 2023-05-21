棒打「浩克」警遭送辦 石明謹3建議給學弟：能救你的只有你！

網傳王姓警員在超商外棒打朱男的影片，引發熱議。（圖擷取自記者爆料網）

2023/05/21 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市一名28歲朱姓男子20日在中壢區一間超商亂砸店內物品，並襲擊到場處理的2名員警，之後朱男被制伏後，遭一名王姓警員持警棍抽打12下，被外界質疑執法過當。對此，警察出身的知名球評石明謹今（21日）跳出來給學弟3建議，直言「冷靜下來，犯了錯，會救你的只有你自己」。

桃園王姓警員昨與同仁獲報到中壢區長沙路某超商處理鬧店事件，好不容易將宛如「浩克」的朱男制伏後，王姓警員在超商外以警棍爆打朱男的影片卻流出，引起社會非議，部分網友認為打人警員執法過當。據悉，昨晚王員遭記過，並依傷害罪送辦。

請繼續往下閱讀...

對此，石明謹繼昨天跳出來譴責打人警員的行為後，今天再於臉書給學弟3個良心建議：「『花點錢請個好一點的律師』、『祈禱傷者不嚴重沒後遺症』、『找管道跟傷者道歉尋求和解』，其他的，不管做什麼，只要能讓刑期盡量短一點都好。」

石明謹表示：「網路上一片支持警察的留言，你看一下欣慰一秒就好，你去撿肥皂的時候，他們也不會捐半毛錢給你，按讚數多不會讓你不被關，而且這些人，跟那些被開一張違停罰單就叫警察去死的，95%是同一批人。而且切記，警察身分給你的優惠，可能是刑期加重二分之一。幾年之後，這些人看到你的反應將會是『矮額！這個人有前科耶！好可怕，我們才不會用這種人』。也不要相信長官跟你說會盡全力支持，當你被解職的時候，他們是會派兩個人盡全力，幫你快點把辦公桌清空。」

他接著說：「你知道你在中壢的『大外割』學長，現在在哪裡嗎？沒人知道也沒人關心對不對？當初支持他的鄉民是不是應該起碼集資送個獄外餐讓他吃得好一點呢？當初幫他蓋章的所長、組長、分局長，現在都高升了，有沒有送個水果安慰他一下呢？可能有吧！我不知道，但就算有也是用公費慷國民之慨。這就是你看到的明年此時你的樣貌。」

石明謹最後直言：「原因就是前一個、前前一個、前前前一個犯錯的，長官力挺、鄉民按讚，直到你出事了，分局長拍了拍你的肩膀，你以為是叫你安心，其實是叫你安心去吧。冷靜下來，犯了錯，會救你的只有你自己，別人不害你就不錯了，而且大部分真的只會害你。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法