5億高中生墜樓案 同婚配偶父首發53字聲明

賴男母親19日在民代及委任律師陪同下召開記者會，控訴兒子遭謀財害命。（民眾提供）

2023/05/21 18:28

〔記者許國楨／台中報導〕台中市賴姓高中生繼承5億不動產，月初與夏男登記結婚，2小時後墜樓亡，全案疑點重重，家屬今請法醫高大成協助調查死因同時，案發至今未曾出面的夏男父親，今日也打破沉默，首度透過簡訊發表53字聲明，強調一切都配合檢方，釐清事實與問題，

賴男母親19日在國民黨籍市議員賴順仁、黃健豪以及委任律師陪同下召開記者會，她哭訴，兒子剛滿18歲，日前繼承父親贈與的30筆不動產，市值新台幣5億元，4日被夏男帶出門登記結婚，2小時後竟從夏男10樓住處墜樓，她無法接受這件事，控訴兒子遭謀財害命，今天並請法醫高大成協助釐清死因，還原真相。

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事件爆發後，夏姓父子神隱，賴男家屬說，事發至今父子2人從未到賴男靈前上香，面對指控夏男昨回應表示，賴母有她的立場才會說那些話，但只是片面之詞，並非事情全貌，但他暫時不會對外解釋，周一開偵查庭應訊時「該怎麼回答就怎麼回答」。

而夏男擔任地政士的父親，今天也首度打破沈默，透過簡訊發出53字聲明，聲明如下：「謝謝關心，我們一切都配合檢方，釐清事實與問題，至於外界有些猜測，不管有沒有錯誤，因為已經進入司法調查，目前不便回覆。謝謝」。

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