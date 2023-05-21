為婚宴費男方與女方鬧翻 提告討回採辦六禮、婚宴費

新北地院。（資料照）

2023/05/21 16:51

〔記者王定傳／新北報導〕楊男與沈女2020年登記結婚，婚宴結束，因婚宴尾款鬧翻，男方認為尾款是由他之前支付的40萬元支付，女方則認為應由男方支付；雙方鬧翻解除婚約後，楊男提訴討採辦六禮、婚宴費用及非財產損害等78萬元，新北地院認為，依我國傳統習俗，男方要支付婚宴費用，採辦六禮為訂婚時的贈與物，雙方已解除婚約，判沈女返還六禮費用約7萬餘元。

楊男提訴指出，他與沈女於2020年3月間訂婚，他因此支付採辦六禮、婚宴費用等合計68萬餘元，同年8月舉辦婚宴，雙方各自收禮金，事後，沈女要用他在婚宴當日收取的禮金支付婚宴尾款。

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楊男指這與原本協議不同而拒絕，雙方迅速降入冰點，沈女拒絕辦理結婚登記、冷漠相待，還要他搬走，他多次挽回未果，對方執意離婚，無意經營婚姻，他才會解除婚約，結束這段短命婚姻，並提訴討他所支出的費用與非財產損害合計78萬餘元。

沈女則主張，她因顧及楊男負債，表示婚禮可低調進行，遭楊男家人拒絕，對方主動表示可提供40萬元負擔所有婚宴費用，女方禮金由她自行保留，怎料，婚宴日，楊男與其家人忽然表示男方禮金要收回，婚宴費由她處理，楊男更任由其姊妹指責她，這才是雙方衝突的起因。

沈女指她也想重建關係，但楊男婚宴當天就說不陪她歸寧，之後動輒挑剔、爭執，甚至毫不避諱在同事前說2人已分手、要把她趕離住處，雙方感情消磨無法維持，楊男也有責任，且2人已辦婚宴，她有履行婚約，至於楊男所說的費用，實際上她出的還比較多。

法官審理後判定，2人並未登記結婚，沈女主張已履行婚約並不可採，但雙方在2021年3月合意解除婚約，而採辦六禮是訂婚日男方贈送女方的六禮，屬因訂定婚約而贈與之物，2人既然已解除婚約，因此判決沈女還錢；至於婚宴費40萬元，法官認為，依我國習俗，訂婚由女方支出宴席費用，結婚時則由男方支出，楊男支付的婚宴費不能算是餽贈。

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