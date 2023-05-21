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    警棒打「浩克」是執法或洩憤？兩派網友論戰

    28歲朱姓健美教練昨天在桃園市中壢區的超商內情緒失控，亂砸店內物品，襲擊到場處理的2名員警。（資料照）

    28歲朱姓健美教練昨天在桃園市中壢區的超商內情緒失控，亂砸店內物品，襲擊到場處理的2名員警。（資料照）

    2023/05/21 13:46

    〔記者姚岳宏／台北報導〕28歲朱姓健美教練昨天在桃園市中壢區的超商內情緒失控，亂砸店內物品，襲擊到場處理的2名員警，被打的警員事後持警棍、朝已無攻擊行為的朱男連續揮擊，遭質疑執法過當，昨深夜警方火速將動手員警懲處記過2次，將依法送辦，消息曝光後引發網友不滿，灌爆警政署長臉書專頁。

    朱男昨上午在超商內，上身赤裸在店內大吼大叫，宛如「綠巨人浩克」，當時中壢派出所員警獲報到場，朱男仍不聽勸，情緒失控暴走，徒手攻擊兩名員警，造成員警1人輕微腦震盪、1人面部挫傷，警方最後用辣椒水制伏朱男，依傷害、毀損、妨害公務移送桃園地檢署偵辦。

    昨傍晚有網友PO出一段影片，只見被網友戲稱「綠巨人浩克」的朱男被制伏後，蹲坐在超商門外等候救護車送醫，王姓警員卻持警棍猛敲1棍後，又朝朱男連續用力抽打11下，引發員警是否執法過當的議論；昨晚桃園市警局將該員警執行職務過當行為，核予記過2次，所長記過1次，分局長申誡2次處分，同時追究相關考核監督不周人員責任。

    部分網友在懲處出爐後，湧入臉書粉專「NPA署長室」，怒轟「警察執法過當在哪？！裸身肌肉男在超商發瘋、打警毆警、隨時波及無辜百姓、難道警察不能反擊壓制嗎」、「處分這麼快，以後出事都不要報警」、「真的超無言，就是要等警察被打死再來哀悼，可悲」、「某些國家的警察早就開槍了」、「請暑長重新檢討懲處是否合理，支持警察執法必要性」。

    也有網友緩頰，PO文表示「國家給警察執法的權力，警察也要控制自己的情緒，該扁的時候扁，但不是一直朝倒地哀嚎的人打，警察應該是控制狀況，不是抓到機會就洩憤」、「前面不拿警棍敲，人都坐在地上了才拿警棍在敲」、「警棍都打斷了 金屬的誒，這有扯到」、「只能說最後那12下有爭議了~不然警方不用為了"輿論"而懲處」。

    昨傍晚有網友PO出一段影片，只見被網友戲稱「綠巨人浩克」的朱男被制伏後，蹲坐在超商門外等候救護車送醫，王姓警員卻持警棍猛敲1棍後，又朝朱男連續用力抽打11下，引發員警是否執法過當的議論。（資料照）

    昨傍晚有網友PO出一段影片，只見被網友戲稱「綠巨人浩克」的朱男被制伏後，蹲坐在超商門外等候救護車送醫，王姓警員卻持警棍猛敲1棍後，又朝朱男連續用力抽打11下，引發員警是否執法過當的議論。（資料照）

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