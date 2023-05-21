行經三貂角燈塔路口未注意 砂石車司機撞死情侶判刑10個月

曾男駕駛的砂石車雖有向右側閃避，但仍與鄭姓男子的機車發生碰撞，導致其傷重不治。（記者吳昇儒翻攝）

2023/05/21 13:01

〔記者吳昇儒／基隆報導〕20多歲鄭姓男子去年3月9日下午載著褚姓女友從三貂角燈塔下山，穿越台二線時，與直行的曾姓砂石車司機發生碰撞，鄭、褚二人傷重不治。曾男因涉犯過失致死罪，被移送法辦。基隆地院近日審結，認定鄭男未禮讓幹道車先行為肇事主因，而曾男未減速慢行，且未注意車前狀況，判處有期徒刑10月。

檢警調查，曾姓男子於案發時駕駛砂石車行經該路段，從基隆往宜蘭方向行駛，行經108.2公里處，三貂角燈塔產業道路無號誌交岔路口時，碰巧遇到載著女友從道路上下來的鄭男，兩車發生碰撞。

請繼續往下閱讀...

鄭男當場彈飛到護欄外，而褚女當場倒地昏迷不醒，救護人員趕緊將兩人送往醫院搶救。

醫護人員檢視鄭男傷勢，發現他左側氣血胸、右側氣胸、臉部及左下肢有開放性傷口；而褚女則有左側張力性氣血胸、脾臟撕裂傷、顱內出血、顱骨骨折、骨盆骨折、多處肋骨骨折、左臂開放性骨折等傷害，兩人經搶救後均傷重不治身亡，雙方父母對曾男提出告訴。

法官調查，鄭男騎乘機車從支道駛出時，未禮讓幹道車輛為肇事主因，而案發當時天氣晴朗，曾男行經無號誌路口時應減速慢行，注意車前狀況，卻未注意則為肇事次因。經依新北市車輛行車事故鑑定覆議會鑑定後，鑑定結果亦同。

法院認為，曾男應注意車前狀況，且隨時採取必要安全措施，行經無號誌交岔路口也應減速慢行，卻於時速60公里路段，超速至65公里，應負過失責任；考量曾男並無前科紀錄，承認犯行素行尚佳，但因未與被害者家屬達成和解，故判處有期徒刑10月，而死者家屬在判決後，也向曾男及所屬貨運公司提起請求損害賠償附帶民事訴訟。

因撞擊力道猛烈，鄭男被撞飛到護欄外。（記者吳昇儒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法