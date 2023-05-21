山區驟雨奪命！瑪家鄉秘境沙拉灣瀑布也曾發生3溺斃意外

曾發生重大溺水意外的瑪家鄉秘境沙拉灣瀑布。（資料照）

2023/05/21 10:49

〔記者李立法／屏東報導〕霧台鄉飛龍瀑布降溪活動傳出2死3失蹤5受困意外，山勢險峻，救難人員克服險阻奮力與時間拔河，隔著隘寮溪同為深山秘境的瑪家鄉沙拉灣瀑布也曾1次奪走3條人命，屏北山區可供夏日消暑的瀑布秘境不少，但山區天氣變化無常，突發性的暴雨易釀成災害，深山救援不易，消防局呼籲民眾從事山區活動，對天候的變化應保持高度警覺。

參加霧台飛龍瀑布降溪活動的10名溯溪團員不乏經驗老道的好手，卻因一場暴雨，導致溪水暴漲，釀成重大意外，救難人員需步行數小時才能抵達出事地點，增加救援難度；隔壁鄉的瑪家沙拉灣瀑布，也是夏日備受玩家喜愛的深山秘境，距離部落路途遙遠，山徑難行，2016年曾發生3名運動商品量販店員工前往戲水卻不幸溺斃的意外，因救援困難，引起外界對屏東深山瀑布區戲水安全的重視。

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資深救難人員表示，包括飛龍瀑布及沙拉灣瀑布的意外，都是山區天氣驟變突降大雨，導致溪水暴漲釀災，就算交通工具容易抵達的瑪家鄉涼山瀑布、來義鄉神鷹瀑布及三地門鄉大津瀑布等，也曾因為上游一場大雨突然水量暴增或沖落石塊、木頭釀成悲劇，炎炎夏日，屏東山區假日湧進不少戲水民眾，請務必注意山上天氣變化，若發現情況不對，應趕緊避開危險區域。

屏北地區的瀑布景點夏日常吸引遊客戲水。（資料照）

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