為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    山區驟雨奪命！瑪家鄉秘境沙拉灣瀑布也曾發生3溺斃意外

    曾發生重大溺水意外的瑪家鄉秘境沙拉灣瀑布。（資料照）

    曾發生重大溺水意外的瑪家鄉秘境沙拉灣瀑布。（資料照）

    2023/05/21 10:49

    〔記者李立法／屏東報導〕霧台鄉飛龍瀑布降溪活動傳出2死3失蹤5受困意外，山勢險峻，救難人員克服險阻奮力與時間拔河，隔著隘寮溪同為深山秘境的瑪家鄉沙拉灣瀑布也曾1次奪走3條人命，屏北山區可供夏日消暑的瀑布秘境不少，但山區天氣變化無常，突發性的暴雨易釀成災害，深山救援不易，消防局呼籲民眾從事山區活動，對天候的變化應保持高度警覺。

    參加霧台飛龍瀑布降溪活動的10名溯溪團員不乏經驗老道的好手，卻因一場暴雨，導致溪水暴漲，釀成重大意外，救難人員需步行數小時才能抵達出事地點，增加救援難度；隔壁鄉的瑪家沙拉灣瀑布，也是夏日備受玩家喜愛的深山秘境，距離部落路途遙遠，山徑難行，2016年曾發生3名運動商品量販店員工前往戲水卻不幸溺斃的意外，因救援困難，引起外界對屏東深山瀑布區戲水安全的重視。

    資深救難人員表示，包括飛龍瀑布及沙拉灣瀑布的意外，都是山區天氣驟變突降大雨，導致溪水暴漲釀災，就算交通工具容易抵達的瑪家鄉涼山瀑布、來義鄉神鷹瀑布及三地門鄉大津瀑布等，也曾因為上游一場大雨突然水量暴增或沖落石塊、木頭釀成悲劇，炎炎夏日，屏東山區假日湧進不少戲水民眾，請務必注意山上天氣變化，若發現情況不對，應趕緊避開危險區域。

    屏北地區的瀑布景點夏日常吸引遊客戲水。（資料照）

    屏北地區的瀑布景點夏日常吸引遊客戲水。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    沙拉灣瀑布第3名溺斃者遺體尋獲
    2016/04/18 11:17

    沙拉灣瀑布第3名溺斃者遺體尋獲
    屏東沙拉灣瀑布藏暗流 迪卡儂員工2死1失蹤
    2016/04/18 06:00

    屏東沙拉灣瀑布藏暗流 迪卡儂員工2死1失蹤

    北士科「國泰雍萃」買氣熱 實價登錄認證
    4員工相約戲水2死1失蹤 迪卡儂：難過不捨
    2016/04/17 21:18

    4員工相約戲水2死1失蹤 迪卡儂：難過不捨
    屏東沙拉灣瀑布驚傳3人溺水 2死1失蹤
    2016/04/17 20:20

    屏東沙拉灣瀑布驚傳3人溺水 2死1失蹤
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播