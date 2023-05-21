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    屏東飛龍瀑布溯溪傳2死3失蹤 搜救人員清晨前往搶救

    屏東飛龍瀑布溯溪5人生死未卜，搜救人員清晨前往搶救。（消防局提供）

    屏東飛龍瀑布溯溪5人生死未卜，搜救人員清晨前往搶救。（消防局提供）

    2023/05/21 07:23

    消防人員未接觸溯溪人員 暫無法確認死亡人數

    〔記者蔡宗憲、葉永騫／屏東報導〕屏東縣霧台鄉飛龍瀑布5月6日才發生溯溪團墜落意外，20日又傳出10人溯溪團因大雨受困5人失聯，狀況十分危急，今天（21日）清晨消防人員仍在馳援途中，尚未接觸到溯溪團成員，無法確認狀況，不過，據傳出已2死3失蹤。

    屏東消防局在接獲救援消息後出動9車27人前往救援，以最短時間推進佳暮活動中心與綠色海洋山莊民宿設立前進指揮所，今早5點30分再次出發搜救，正在前進的路上，空勤直升機上午7點將從台東起飛協助。

    屏東消防局指出，20日傍晚5點多，接到民眾報案說有溯溪團因為屏東山區傍晚突然下大雨，造成溪水暴漲，有大約10人自組的溯溪團從北部到屏東飛龍瀑布遊玩受困，因為天色昏暗、水流湍急，導致搶救困難，搜救人員獲報已立刻趕到山區搶救，目前只知道有5名待援者，另外還有5名疑遭到大水沖走失聯者，至於是否有受傷、失蹤或死亡，情況並不明朗。

    搜救人員昨深夜入山搜尋，並與受困者聯繫後，確認5人安全無虞、5人失聯狀況不明，因地形陡峭水流湍急，夜間搜救不易，深夜11點搜救人員撤回到指揮站，今早5點30分再次出發搜救，正在前進的路上。

    屏縣長周春米也在臉書強調，前進指揮所隨時和能聯繫的5人保持聯繫，確保安全與身體狀況，並透過空拍機掌握確切位置，請大家為受困者祈福，為搜救人員加油，在確保安全的情形下加速推進，隨時掌握救援進度。

    消防局人員說，飛龍瀑布是乾季溯溪的好地方，最近梅雨季節山區容易出現暴雨，前往飛龍瀑布相當危險，6日才發生意外，隔2個星期又再發生狀況，呼籲民眾雨季時不要再到該處溯溪，以免發生危險。

    屏東飛龍瀑布溯溪5人生死未卜。（資料照，消防局提供）

    屏東飛龍瀑布溯溪5人生死未卜。（資料照，消防局提供）

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