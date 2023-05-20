5/20 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落高雄

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2023/05/20 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月20日）開獎的第112000120期今彩539頭獎開出1注，由高雄市旗山區中山路60之2號「金福德彩券行」開出；第112000120期雙贏彩頭獎摃龜。

第112000120期今彩539中獎號碼為「01、10、24、28、34」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共172注中獎，每注可得2萬元；參獎共6827注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬5393注中獎，每注可得50元。

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第112000120期雙贏彩中獎號碼為「02、03、05、06、07、08、09、10、11、12、21、22」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共432注中獎，每注可得500元；肆獎共1469注中獎，每注可得100元。

第112000120期39樂合彩中獎號碼為「01、10、24、28、34」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共215注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9832注中獎，每注可得1125元。

第112000120期3星彩中獎號碼為「245」，正彩共21注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000120期4星彩中獎號碼為「8413」，正彩1注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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