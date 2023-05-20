為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    5/20 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落高雄

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2023/05/20 22:13

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月20日）開獎的第112000120期今彩539頭獎開出1注，由高雄市旗山區中山路60之2號「金福德彩券行」開出；第112000120期雙贏彩頭獎摃龜。

    第112000120期今彩539中獎號碼為「01、10、24、28、34」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共172注中獎，每注可得2萬元；參獎共6827注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬5393注中獎，每注可得50元。

    第112000120期雙贏彩中獎號碼為「02、03、05、06、07、08、09、10、11、12、21、22」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共432注中獎，每注可得500元；肆獎共1469注中獎，每注可得100元。

    第112000120期39樂合彩中獎號碼為「01、10、24、28、34」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共215注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9832注中獎，每注可得1125元。

    第112000120期3星彩中獎號碼為「245」，正彩共21注中獎，每注可得1萬2500元。

    第112000120期4星彩中獎號碼為「8413」，正彩1注中獎，可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    5/19 大樂透、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜
    2023/05/19 22:18

    5/19 大樂透、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜
    5/19 大樂透、雙贏彩、今彩539開獎了！
    2023/05/19 21:08

    5/19 大樂透、雙贏彩、今彩539開獎了！

    升息末端雙收益組合
    5/18 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落嘉義
    2023/05/18 22:23

    5/18 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落嘉義
    5/17 雙贏彩、今彩539開獎囉！
    2023/05/17 20:49

    5/17 雙贏彩、今彩539開獎囉！
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播