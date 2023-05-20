水壺下毒！ 台中4名小學生共謀毒害同學 教局證實

黃金葛是有毒植物，它的汁液會引起皮膚炎，如果誤食會有腹瀉等症狀。（資料照；本報合成）

2023/05/20 17:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市某國小近日發生一名高年級學生與同學發生摩擦，竟聯手另外3名同學狠心下毒報復，選出有毒植物姑婆芋、黃金葛、夾竹桃後抽籤決定使用黃金葛，在其水壺中添加含糖的黃金葛汁液，造成該生頭暈、噁心、腹痛，雙方家長鬧上警局。對此，台中市教育局也出面證實此案，校方除了已對相關人員進行輔導外，全案也正依法調查中。

有網友在社群網站「Dcard」發文稱「國小生下毒殺人」，內文指A生與R生有摩擦，經導師調解後雙方和解，但A生仍心懷怨恨在上月底夥同另3位同學共謀對R生下毒。

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A生在網路上搜尋毒物相關資料，並與其他3人商議下毒的方式，決定在姑婆芋、黃金葛、夾竹桃中抽籤決定使用黃金葛，偷偷在R生水壺中添加含糖的黃金葛汁液，之後還想再試時，因被同學發現而作罷。

R生喝下飲料後出現頭暈、噁心、腹痛，當時以為是吃壞東西，但班導發現後即通知R生家長，也通報學校，校方也召開個案會議和家長會議，並於隔天在A生的座位下發現裝有含糖黃金葛汁液的瓶子，沒想到A生竟告訴同學「我不會放過班導和R生」還要同學不要和R生說話。

網友PO指，雙方家長因此鬧上警局，R生家長報警並製作完筆錄，但校方卻消極敷衍，拒絕提供學校會議的影音記錄，並稱「如果你要向上級報告，我們也會尊重你。」經班上其他同學家長告知，得知A生的父親是建築師，曾承攬過學校工程也是校友，與校方有所熟識，且已對班導施加壓力，將所有責任推給了班導。

警方證實確有此事，在本月11日獲報；教育局回應，學校已針對當事學生及關係學生等分別進行輔導處遇措施，雙方家長陸續提出疑似校園霸凌事件及疑似性別事件申請；教育局已請學校除加強該班學生人際關係及個別、團體心理輔導，並依照性別平等教育法與校園霸凌防制準則及其程序調查處理。

黃金葛是有毒植物，它的汁液會引起皮膚炎，如果誤食會有腹瀉等症狀。（資料照）

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