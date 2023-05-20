為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    傻眼！450萬元得標遠航客機 1個月停機費高達41萬元

    遠航飛機被行政執行署台北分署拍賣，歷經三拍，2021年2月拍出，圖為點交情形。（資料照）

    遠航飛機被行政執行署台北分署拍賣，歷經三拍，2021年2月拍出，圖為點交情形。（資料照）

    2023/05/20 16:23

    〔記者吳政峰／台北報導〕遠東航空因為欠稅未繳，名下一架MD-82型的飛機被行政執行署台北分署拍賣，歷經三拍，2021年2月間由一間飛機零件公司得標。民用航空局2022年要求繳納1月費的停機費41萬6020元，該公司付錢後不甘心，認為應按國內費率計算，興訟要求民航局返還38萬9050元，由於金額未達40萬元，台北高等行政法院日前裁定移送台北地院行政訴訟庭審理。

    遠東航空積欠房屋稅、牌照稅、勞健保等費用，共9600萬元未繳，名下財產被移送台北分署執行。該架MD-82型飛機首拍底價是672萬元，歷經減價三拍，終於2021年2月3日交付尾款450萬元完成點交，同年月4日獲發權利移轉證書，飛機停在民航局台北站內。

    2022年2月間，台北站依民用航空法第37條第1項、使用國營航空站助航設備及相關設施收費標準、使用國營航空站助航設備及相關設施收費費率表等規定，核算應繳交的航空器停留費，發函檢附收款書、機場設備使用及服務各費總表，通知該公司限期繳納飛機1月份的停留費計41萬6020元。

    該公司雖按期如數完納，惟不服原處分，認為應按國內費率計算，向台北高等行政法院提起行政訴訟，請求民航局返還41萬6020元。

    台北高等行政法院2023年5月2日準備程序中，該公司自行更正減縮聲明為被告應給付38萬9050元，因訴之變更，致其訴標的金額未達40萬元，應適用簡易訴訟程序，合議庭日前裁定移送台北地院行政訴訟庭審理。

    遠航因積欠房屋稅、牌照稅、勞健保費、勞基法罰鍰、出境航空旅客機場服務費等共9600萬餘元，無力繳納，被台北市稅捐稽徵處、民用航空局、交通部觀光局等機關移送至台北分署執行，執行官2020年5月查扣遠航存款900萬元，並拍賣名下飛機。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    一架客機只要450萬！ 遠航飛機三拍仍流標
    2020/12/01 19:40

    一架客機只要450萬！ 遠航飛機三拍仍流標
    一架客機只要540萬！遠航名下飛機11月二拍
    2020/10/25 00:29

    一架客機只要540萬！遠航名下飛機11月二拍

    升息末端雙收益組合
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播