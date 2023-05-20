傻眼！450萬元得標遠航客機 1個月停機費高達41萬元

遠航飛機被行政執行署台北分署拍賣，歷經三拍，2021年2月拍出，圖為點交情形。（資料照）

2023/05/20 16:23

〔記者吳政峰／台北報導〕遠東航空因為欠稅未繳，名下一架MD-82型的飛機被行政執行署台北分署拍賣，歷經三拍，2021年2月間由一間飛機零件公司得標。民用航空局2022年要求繳納1月費的停機費41萬6020元，該公司付錢後不甘心，認為應按國內費率計算，興訟要求民航局返還38萬9050元，由於金額未達40萬元，台北高等行政法院日前裁定移送台北地院行政訴訟庭審理。

遠東航空積欠房屋稅、牌照稅、勞健保等費用，共9600萬元未繳，名下財產被移送台北分署執行。該架MD-82型飛機首拍底價是672萬元，歷經減價三拍，終於2021年2月3日交付尾款450萬元完成點交，同年月4日獲發權利移轉證書，飛機停在民航局台北站內。

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2022年2月間，台北站依民用航空法第37條第1項、使用國營航空站助航設備及相關設施收費標準、使用國營航空站助航設備及相關設施收費費率表等規定，核算應繳交的航空器停留費，發函檢附收款書、機場設備使用及服務各費總表，通知該公司限期繳納飛機1月份的停留費計41萬6020元。

該公司雖按期如數完納，惟不服原處分，認為應按國內費率計算，向台北高等行政法院提起行政訴訟，請求民航局返還41萬6020元。

台北高等行政法院2023年5月2日準備程序中，該公司自行更正減縮聲明為被告應給付38萬9050元，因訴之變更，致其訴標的金額未達40萬元，應適用簡易訴訟程序，合議庭日前裁定移送台北地院行政訴訟庭審理。

遠航因積欠房屋稅、牌照稅、勞健保費、勞基法罰鍰、出境航空旅客機場服務費等共9600萬餘元，無力繳納，被台北市稅捐稽徵處、民用航空局、交通部觀光局等機關移送至台北分署執行，執行官2020年5月查扣遠航存款900萬元，並拍賣名下飛機。

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