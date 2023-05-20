六福村接獲「劉文文」寄恐嚇信緊急閉園1天 警初步清查未發現可疑物

六福村今早接獲炸彈恐嚇信件，新竹縣政府警察局派大批警力進駐園區清查，目前初步清查未發現可疑物品，現場仍由員警與園方人員持續清查並加強巡邏中。（警方提供）

2023/05/20 13:01

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣六福村主題遊樂園今（20日）早接獲署名為「劉文文」的男子，稱已在園區內安裝5枚炸彈，將於下午1點引爆，園方今上午11點在官網和臉書公告，全面閉園一天，並緊急疏散約千名遊客；警方表示，經查IP資料自美國境外發出，初步清查未發現可疑物品，現場仍由員警與園方人員持續清查並加強巡邏中。

新埔警分局表示，今天上午9點20分接獲六福村報案稱，網路客服信箱接獲恐嚇信件，內容署名為「劉文文」的男子，稱他於六福村內已安裝5枚炸彈，將於下午1點引爆，分局隨即調派新埔分局、刑事警察大隊及相關單位支援處理。園方也在上午11點正式公告休園1日，配合警方巡檢。

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縣警局刑警大隊科偵組調閱IP資料，經查係設為美國的境外IP發出，將請刑事警察局國際科協助追查該位置來源，續偵辦可疑嫌犯身分及行蹤。

警方表示，警政署長黃明昭及新竹縣長楊文科接獲通報，相當重視，指示新埔警分局全力追查偵辦。經員警配合員工針對園區進行初步清查，目前未發現可疑物品；現場警察人員仍持續詳密清查，並加強週遭巡邏勤務中。

六福村今早發布聲明表示，園區於今早收到炸彈恐嚇信件，並於第一時間報警處理，啟動緊急應變系統，以遊客與同仁安全為最大考量，立即疏散旅客並閉園，由園區緊急應變小組與警方鑑識組人員進行全園區巡查作業，以保障並維護遊客與同仁安全。對於今日已入園的每位遊客提供2張本園區票券，以供遊客再次入園。

近一個月來台灣各地知名景點接連收到恐嚇信，包括台北市兒童新樂園、宜蘭縣福山植物園、台中市國立自然科學博物館等，所幸都虛驚一場，但已造成社會大眾恐慌。

六福村今早接獲炸彈恐嚇信件，新竹縣政府警察局派大批警力進駐園區清查，目前初步清查未發現可疑物品。（警方提供）

六福村今早接獲炸彈恐嚇信件，新竹縣政府警察局派大批警力進駐園區清查。（警方提供）

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