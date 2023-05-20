為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    攻擊力強！高跟鞋短裙女肩撞、拳打警察 上手銬腳鐐送辦

    穿著時髦的何女不甩警察，逕自徒步離開。（警方提供）

    穿著時髦的何女不甩警察，逕自徒步離開。（警方提供）

    2023/05/20 13:00

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市踩著高跟鞋、穿著時髦的何姓女子（約30歲），昨天（19日）上午搭乘計程車，卻因播放音樂太大聲，范姓司機屢勸不聽而拒載，要求她下車，雙方起爭執，中市員警到場時，何女卻情緒失控，突然揮拳打警察，被員警當場逮捕，依妨害公務罪與傷害罪法辦，因何女攻擊戰力頗強，員警移送時，還將她上手銬與腳鐐。

    中市警局六分局市政派出所調查，戴白色小帽、穿著短裙、踩著高跟鞋的何女搭乘計程車，在車內播放音樂，音樂聲音很大，60歲范姓司機受不了，屢次商請她降低聲量，何女卻不理睬，逕自聽著音樂，范姓司機惱火而拒載，何女卻不願下車，雙方起爭執，范姓司機報警。

    員警馳抵時，何女仍在播放音樂，員警請她降低聲量，何女卻突然用力打開計程車的車門，逕自徒步離開，員警在後面呼喊她，她卻突然用肩膀頂撞警察，員警趕緊拉住她，她卻質疑「我有請你們過來嗎？」、「我有心情不好嗎？你這樣動手動腳，是怎麼樣？」之後，又與警察起爭執。

    何女要求員警「態度好一點」，卻突然兩度出拳揮打警察，警方立即以強制力將其壓制， 一般移送現行犯時，警方通常只會上手銬，但考量何女的攻擊戰力頗強，員警將她上手銬之外，還上了腳鐐，依妨害公務、傷害罪現行犯移送台中地檢署偵辦。

    何女突然揮拳打警察。（警方提供）

    何女突然揮拳打警察。（警方提供）

    員警將何女壓制逮捕。（警方提供）

    員警將何女壓制逮捕。（警方提供）

    何女戰鬥力頗強，被警方戴手銬、上腳鐐移送台中地檢署。（警方提供）

    何女戰鬥力頗強，被警方戴手銬、上腳鐐移送台中地檢署。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國妙齡女霸佔警車不願下來 對警嬌喊「我喜歡你」還是被捕
    2023/02/01 13:11

    中國妙齡女霸佔警車不願下來 對警嬌喊「我喜歡你」還是被捕
    妙齡女衝警所哭找汪星人 幸被送動物醫院安置超暖心
    2021/02/28 19:23

    妙齡女衝警所哭找汪星人 幸被送動物醫院安置超暖心

    北士科「國泰雍萃」買氣熱 實價登錄認證
    妙齡女昏睡餐飲店 警協助送醫
    2020/03/17 23:22

    妙齡女昏睡餐飲店 警協助送醫
    應徵小妹先入帳20萬 妙齡女變詐欺犯
    2018/09/27 06:00

    應徵小妹先入帳20萬 妙齡女變詐欺犯
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播