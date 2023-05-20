攻擊力強！高跟鞋短裙女肩撞、拳打警察 上手銬腳鐐送辦

穿著時髦的何女不甩警察，逕自徒步離開。（警方提供）

2023/05/20 13:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市踩著高跟鞋、穿著時髦的何姓女子（約30歲），昨天（19日）上午搭乘計程車，卻因播放音樂太大聲，范姓司機屢勸不聽而拒載，要求她下車，雙方起爭執，中市員警到場時，何女卻情緒失控，突然揮拳打警察，被員警當場逮捕，依妨害公務罪與傷害罪法辦，因何女攻擊戰力頗強，員警移送時，還將她上手銬與腳鐐。

中市警局六分局市政派出所調查，戴白色小帽、穿著短裙、踩著高跟鞋的何女搭乘計程車，在車內播放音樂，音樂聲音很大，60歲范姓司機受不了，屢次商請她降低聲量，何女卻不理睬，逕自聽著音樂，范姓司機惱火而拒載，何女卻不願下車，雙方起爭執，范姓司機報警。

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員警馳抵時，何女仍在播放音樂，員警請她降低聲量，何女卻突然用力打開計程車的車門，逕自徒步離開，員警在後面呼喊她，她卻突然用肩膀頂撞警察，員警趕緊拉住她，她卻質疑「我有請你們過來嗎？」、「我有心情不好嗎？你這樣動手動腳，是怎麼樣？」之後，又與警察起爭執。

何女要求員警「態度好一點」，卻突然兩度出拳揮打警察，警方立即以強制力將其壓制， 一般移送現行犯時，警方通常只會上手銬，但考量何女的攻擊戰力頗強，員警將她上手銬之外，還上了腳鐐，依妨害公務、傷害罪現行犯移送台中地檢署偵辦。

何女突然揮拳打警察。（警方提供）

員警將何女壓制逮捕。（警方提供）

何女戰鬥力頗強，被警方戴手銬、上腳鐐移送台中地檢署。（警方提供）

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