為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    老公買春證明雄風、愛愛前先「試車」 她訴請離婚法官不准

    先生因工作造成腰傷失自信，買春證明雄風、愛愛前試車等行徑，讓妻子反感而訴請離婚，南投地院法官認為，先生已為婚姻付出努力，因此駁回妻子離婚之訴。（情境照）

    先生因工作造成腰傷失自信，買春證明雄風、愛愛前試車等行徑，讓妻子反感而訴請離婚，南投地院法官認為，先生已為婚姻付出努力，因此駁回妻子離婚之訴。（情境照）

    2023/05/20 12:43

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕一對年輕夫妻婚後1年多，夫因工作椎弓斷裂，傷癒影響自信，曾買春向妻子證明雄風，妻而有陰影，因長輩催生小孩，先生為怕不舉，都會先「試車」看功能是否正常，妻不配合即揚言「去外面生」，妻子認為丈夫脫序，搬回娘家後訴請離婚，南投地院法官認為，兩人關係未達重大不可回復破綻程度，駁回離婚之訴。

    南投地院判決書指出，這對年輕夫妻皆從事消防工作，各在不同縣市工作，3年多前結婚，而婚後1年多先生因工作不慎腰部受傷，造成椎弓斷裂，傷癒後先生卻在性事上失去自信，時間一久，妻子懷疑其性向，先生為證明自己非同性戀者，就到外面買春，事後因擔心感染性病，向妻子坦承，妻子和家人都難以接受，但念在夫妻一場，先生也願意積極檢查身體功能並進行心理諮商，兩人繼續一同生活。

    由於夫家長輩催促兩人趕快生小孩，還會帶他們求神拜佛，憑添夫妻倆壓力，而先生為了怕不舉，會先在妻子面前測試生殖器勃起功能是否正常，此舉讓妻非常反感。

    妻子在2021年11月搬回娘家，隔年7月即訴請離婚，理由是先生脫序行為已使她感到噁心、厭惡，甚至畏懼與其共同生活，且訴離之後兩人隔閡愈劇，夫妻關係早已有名無實。

    先生也有話說，他因受傷和工作勤務、房貸等產生急性壓力症狀，曾說過什麼有點忘了，但夫妻曾說要一起面對，太太原說先搬回娘家，對先生急性壓力症狀改善較有幫助，才口頭協議先暫時讓她回娘家。

    不料太太回娘家半年多就訴請婚，而自己仍深愛對方，且不斷努力挽回，不只經常到岳家探視，帶其愛吃的東西過去，對岳父母也盡孝道，岳父母也多次勸妻子與他好好溝通，重新相處。只是妻子最後半年封鎖LINE、拒接電話，但他仍每週傳簡訊關心，也持續去做心理諮商，就是希望能挽回兩人的感情。

    南投地院法官認為，妻子訴請離婚的理由，其夫已試圖尋求解決方法，對兩人的婚姻關係積極改變及付出努力。夫妻性格和價值觀念有差異而產生摩擦屢見不鮮，除經雙方彼此協議後，均同意兩願離婚外，否則請雙方再溝通協調，共謀解決之道。兩人關係未達重大不可回復破綻程度，駁回離婚之訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    林依晨8年婚破碎？網瘋傳「協議離婚中」...經紀人回應了
    2023/05/12 11:32

    林依晨8年婚破碎？網瘋傳「協議離婚中」...經紀人回應了
    阿弟結婚16年「常把離婚掛嘴邊」 愛妻曾被狠傷：哭了三天三夜
    2023/05/03 19:52

    阿弟結婚16年「常把離婚掛嘴邊」 愛妻曾被狠傷：哭了三天三夜

    升息末端雙收益組合
    新婚妻半夜才回家拒溝通 夫「守活寡」3年訴離獲准
    2023/04/30 17:56

    新婚妻半夜才回家拒溝通 夫「守活寡」3年訴離獲准
    夫控妻拒換床、拒出遊、拒上床 法院認夫妻均有責任准離
    2023/04/26 12:41

    夫控妻拒換床、拒出遊、拒上床 法院認夫妻均有責任准離
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播