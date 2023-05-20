老公買春證明雄風、愛愛前先「試車」 她訴請離婚法官不准

先生因工作造成腰傷失自信，買春證明雄風、愛愛前試車等行徑，讓妻子反感而訴請離婚，南投地院法官認為，先生已為婚姻付出努力，因此駁回妻子離婚之訴。（情境照）

2023/05/20 12:43

〔記者陳鳳麗／南投報導〕一對年輕夫妻婚後1年多，夫因工作椎弓斷裂，傷癒影響自信，曾買春向妻子證明雄風，妻而有陰影，因長輩催生小孩，先生為怕不舉，都會先「試車」看功能是否正常，妻不配合即揚言「去外面生」，妻子認為丈夫脫序，搬回娘家後訴請離婚，南投地院法官認為，兩人關係未達重大不可回復破綻程度，駁回離婚之訴。

南投地院判決書指出，這對年輕夫妻皆從事消防工作，各在不同縣市工作，3年多前結婚，而婚後1年多先生因工作不慎腰部受傷，造成椎弓斷裂，傷癒後先生卻在性事上失去自信，時間一久，妻子懷疑其性向，先生為證明自己非同性戀者，就到外面買春，事後因擔心感染性病，向妻子坦承，妻子和家人都難以接受，但念在夫妻一場，先生也願意積極檢查身體功能並進行心理諮商，兩人繼續一同生活。

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由於夫家長輩催促兩人趕快生小孩，還會帶他們求神拜佛，憑添夫妻倆壓力，而先生為了怕不舉，會先在妻子面前測試生殖器勃起功能是否正常，此舉讓妻非常反感。

妻子在2021年11月搬回娘家，隔年7月即訴請離婚，理由是先生脫序行為已使她感到噁心、厭惡，甚至畏懼與其共同生活，且訴離之後兩人隔閡愈劇，夫妻關係早已有名無實。

先生也有話說，他因受傷和工作勤務、房貸等產生急性壓力症狀，曾說過什麼有點忘了，但夫妻曾說要一起面對，太太原說先搬回娘家，對先生急性壓力症狀改善較有幫助，才口頭協議先暫時讓她回娘家。

不料太太回娘家半年多就訴請婚，而自己仍深愛對方，且不斷努力挽回，不只經常到岳家探視，帶其愛吃的東西過去，對岳父母也盡孝道，岳父母也多次勸妻子與他好好溝通，重新相處。只是妻子最後半年封鎖LINE、拒接電話，但他仍每週傳簡訊關心，也持續去做心理諮商，就是希望能挽回兩人的感情。

南投地院法官認為，妻子訴請離婚的理由，其夫已試圖尋求解決方法，對兩人的婚姻關係積極改變及付出努力。夫妻性格和價值觀念有差異而產生摩擦屢見不鮮，除經雙方彼此協議後，均同意兩願離婚外，否則請雙方再溝通協調，共謀解決之道。兩人關係未達重大不可回復破綻程度，駁回離婚之訴。

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